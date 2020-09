hallo Salzgitter startet Telefonaktion zu Trinkgewohnheiten

Bekannt ist, dass starker Alkoholkonsum das Immunsystem schwächt, was in Corona-Zeiten doppelt gefährlich ist. Deshalb widmet hallo Salzgitter die nächste Telefonaktion der Trinksucht. Die Hotline der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ist am 14. September von 10 bis 16 Uhr geschaltet.