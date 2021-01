hallo Salzgitter bietet Telefonaktion zur Impfkampagne an

Die Impfkampagne gegen Covid-19 läuft in Deutschland. hallo Salzgitter bietet Interessierten dazu eine Telefonaktion mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) an. Das Expertenteam ist am 25. Januar von 10 bis 12 Uhr unter Telefon (0800) 2322783 zu erreichen.