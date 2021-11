Zehn Schulen aus Salzgitter sind beim step-Wettbewerb dabei

Salzgitter

Der interaktive Schritte-Wettbewerb step BraWo bewegt sich seit wenigen Tagen in der dritten Runde. Insgesamt 213 Klassen aus 50 Schulen haben sich aus der Region angemeldet, um step BraWo-Champion 2021/2022 zu werden. Die rund 4.000 teilnehmenden Schülerinnen und Schüler sammeln bis zum 2. Februar 2022 Schritte über Fitnessarmbänder.

Auch der Titelverteidiger ist dabei. Im letzten Winter holte die Waldschule in Salzgitter-Bad die grüne Trophäe. Außer ihr sind noch neun weitere Wettbewerber aus der Stadt dabei: die Grundschule Am Ostertal, die Grundschule am See, die Grundschule am Ziesberg, die Grundschule Dürerring, die Grundschule Lichtenberg mit der Außenstelle GS Lesse, die Grundschule Ringelheim, die Grundschule Thiede und die Grundschule St. Michael.

„Die Zahl der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler hat sich im Gegensatz zum Vorjahr weit mehr als verdoppelt. Das ist wirklich enorm und ein tolles Zeichen, dass der Wettbewerb die Kinder zu Spaß an Bewegung animiert. Ich bedanke mich jetzt schon einmal im Namen unseres Kindernetzwerks bei allen beteiligten Lehrerinnen und Lehrern, die es ihren Klassen ermöglichen, an step BraWo teilzunehmen“, sagt Jürgen Brinkmann, Initiator des Kindernetzwerkes United Kids Foundations und Vorstandsvorsitzender der Volksbank BraWo.

step BraWo greift den Trend digitaler Medien auf, um Kinder zu mehr Bewegung und einem aktiveren Lebensstil zu motivieren. Im Zeitraum von 13 Wochen sollen sie ihren Alltag so aktiv wie möglich gestalten. Um die Motivation während des Wettbewerbs hochzuhalten, wird zu insgesamt drei Challenges mit verschiedenen Anreizen zur Bewegung aufgerufen.

Außer dem step BraWo-Champion, also dem Gesamtsieger wird auch die jeweils beste Klasse aus den einzelnen Direktionen Braunschweig, Wolfsburg, Peine, Gifhorn und Salzgitter ausgezeichnet. Da alle automatisch an dem bundesweiten step-Wettbewerb teilnehmen, haben sie zusätzlich die Möglichkeit, deutscher step-Champion zu werden. Die Elmarklasse aus der Waldschule holte mit 28.772.619 gesammelten Schritten immerhin den Landessieg und landete in Deutschland auf Platz drei.

Von Roland Weiterer