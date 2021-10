Zehn Jahre „Gewaltfrei Lernen“ an Schulen in Salzgitter

Salzgitter

Weg vom Frontalunterricht an der Tafel hin zum Erlebnis im Klassenzimmer. Diesen Weg hat die Hauptschule Am Fredenberg beschritten und das Projekt „Gewaltfrei Lernen“ wie selbstverständlich in die Stundentafel eingebaut. Die Jugendlichen lernten so die Mittel der Konfliktlösung kennen.

„Die Schülerinnen und Schüler an unserer Schule haben mit großer Freude, Spaß und Begeisterung am Projekt teilgenommen“, so Schulsozialarbeiterin Antonia Heinemann nach dem einwöchigen Kurs zur Konfliktbewältigung im Schulalltag. Der meineSZitty-Club, der von der TAG Wohnen in Salzgitter finanziert wird, bietet die besonderen Lerneinheiten seit zehn Jahren an Schulen in Salzgitter kostenfrei an, die fünften und sechsten Klassen waren nun an der Reihe.

Eine Woche Unterricht unter professioneller Leitung kostet 2.500 bis 3.000 Euro je nach Umfang und Klassenanzahl. „Finanziert wird dieses Angebot komplett von unserem Verein“, so der stellv. Vorsitzende Andreas Janizki. „Wir haben an mehreren Schulen erfolgreich mit den Schulleitungen, der Lehrerschaft und den Kindern zusammen gearbeitet.“ Die bisherigen Ausgaben summieren sich nach seinen Worten auf etwa 40.000 Euro.

Die Investition zahlt sich aus. Antonia Heinemann von der Fredenberger Hauptschule lobt die „professionelle Haltung und Anleitung durch Trainer Stephan Hansen-Pelzer, der eine “Lern-, Übungs- und zugleich konstruktive Wohlfühl-Atmosphäre für die Schülerinnen und Schüler“ geschaffen habe. „In dieser besonderen Kombination hat er die Kinder dort abgeholt, wo sie gerade stehen.“ Dazu habe dessen positiv-dynamische und aufgeschlossene Art beigetragen, aber auch der “bunte Methodenstrauß“.

Die Qualität ist auch dem meineSZitty-Club wichtig. Die „sehr gute Ausbildung der Trainerinnen und Trainer des Vereins Gewaltfrei Lernen seien Grundvoraussetzung für die Kurse in Salzgitter, erklärt Andreas Janitzi. Nur so könnten sich die Kinder einem für sie schwierigen Thema öffnen, viel Neues lernen und auch entdecken, ausprobieren, üben, fragen und in konstruktiven Austausch mit dem Trainer gehen.

Die „ereignisreichen, unvergessenen vier Tage mit besonderen Eindrücken“ sollen nicht die letzten an der Hauptschule gewesen sein, die für 2022 eine Fortsetzung plant. Auch die Grundschule in der Goerdeler Straße am Fredenberg hat kurz vor den Sommerferien den ersten Kurs absolviert. Schulsozialarbeiterin Pia Tremmel: „Auch unser Projekt war ein voller Erfolg.“ Mitte Oktober 2021 dort ein weiterer Kurs an. Der meineSZitty-Club hat bereits grünes Licht für die weitere Finanzierung gegeben.

Von Roland Weiterer