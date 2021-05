Wissenswertes über ehrenamtliche Arbeit in Salzgitter

Salzgitter

Sich freiwillig für andere Menschen einzusetzen, kostet Zeit, gilt aber als Gewinn für alle. Die Katholische Familienbildungsstätte (FABI) und das Freiwilligen-Zentrum Salzgitter (FZSZ) wollen noch mehr Menschen für die ehrenamtliche Arbeit interessieren und gehen dabei neue Wege. Sie bieten in diesem Monat gleich zwei online-Seminare an.

Am Montag, 10. Mai, von 16 bis 17.30 Uhr geht es über die Plattform Zoom um die Frage, wie ein moderner freiwilliger Einsatz für die sogenannte „Babyboomer-Generation“ der heute 50- bis 65-jährigen Bewohner aussehen kann. „Dabei stehen Selbstreflexion, Basisinformationen und lebendiger Austausch im Mittelpunkt – ein wichtiges Themenfeld für eine dynamische Stadt wie Salzgitter“, heißt es in der Vorschau.

Am Montag, 31. Mai, stellt sich von 16 bis 17.30 Uhr das Freiwilligenzentrum vor. Bei der Präsentation geht es darum, Ehrenamt und Freiwilligenarbeit über praktische Einblicke näher kennen zu lernen und die „Engagement-Landschaft Salzgitters im Jahr 2021“ aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten.

Bei Bedarf kann im Anschluss an beide Veranstaltungen ein weiterer Termin für eine offene Diskussionsrunde vereinbart werden. Beide Veranstaltungen sind kostenlos und sowohl für Interessierte als auch für (potenziell) Ehrenamtliche aller Generationen offen. Eine Anmeldung ist bis jeweils einen Werktag vor Kursbeginn möglich an die FABI uter Tel. (05341) 45682 oder per Email an die Adresse info@kathfabisalzgitter.de. Die Teilnehmer erhalten einen Link für die Veranstaltung.

Dass es viele Einwohner gibt, die sich freiwillig für die gute Sache einsetzen, beweist die von der Stadt eingeführte Ehrenamtskarte. Zehn Stück davon wurden vor wenigen Tagen per Post verschickt. „Damit sind rund 140 Salzgitteranerinnen und Salzgitteraner seit vergangenem Mai ausgezeichnet worden, Ihr Einsatz verdient Dank und Anerkennung“, so Patrick Kolzuniak, Geschäftsführer im FZSZ, das sich auch in den nächsten zwölf Monaten um die Vergabe der Ehrenamtskarten kümmert.

Er lobt aber auch die städtischen Institutionen, Vereine und Unternehmen, die für die Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte attraktive Vergünstigungen gewähren. Insgesamt 34 Anbieter gibt es in der Stadt. Hinzu kommen weitere 1.200 Rabattangebote in ganz Niedersachsen und Bremen. Interessenten können jederzeit mit dem FZSZ Kontakt aufnehmen. Sie erreichen den Geschäftsführer Patrick Kolzuniak unter Tel. (05341) 910-4791 oder 9065035 oder per Email an fzsz@hotmail.de.

Von Roland Weiterer