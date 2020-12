„Wir helfen Kindern“ unterstützt das Hospiz in Salzgitter-Bad

Salzgitter

Es war nur ein kurzer Besuch, aber einer mit einer langen Wirkung. Zum Weihnachtsfest hat Vorsitzender Volker Machura im Namen des Vereins „Wir helfen Kindern“ dem Hospiz in Salzgitter-Bad ein großes Geschenk vorbei gebracht: einen Scheck über 10.000 Euro. Das Geld soll in die Weiterbildung der Mitarbeiter im Palliativ-Care-Programm fließen.

„Die Pflegekräfte machen einen fantastischen Job“, lobt Volker Machura. Die Fortbildungen seien notwendig und vorgeschrieben. Besser ließe sich das Geld nicht anlegen. Auch wenn die „Förderung der Jugendhilfe“ weiterhin im Fokus des Vereins liege, sollten in Zeiten wie diesen auch andere wunderbare Projekte wie das stationäre Hospiz nicht vergessen werden.

Denn in diesem Punkt hat die Corona-Pandemie sogar eine positive Wirkung. In normalen Zeiten dürfte „Wir helfen Kindern“ das Hospiz in Salzgitter-Bad nicht unterstützen, weil dessen Arbeit nicht gezielt die satzungsgemäß verankerte Aufgabe im Bereich Kinder und Jugendliche erfüllt. Umso mehr freute sich die Geschäftsführerin. „Das ist eine Wahnsinnssumme, die uns weiterhelfen wird“, so Britta Bötel.

„Wir wollten mal ein Zeichen setzen“, kommentiert Volker Machura die Ausnahme-Förderung, aber nicht nur das Hospiz kam in den Genuss bei der letzten Ausschüttung 2021. Insgesamt 32.500 Euro bewilligte der Vorstand zum Ende des Jahres. Außer an das Hospiz ging ein 10.000 Euro-Scheck an den Verein für krebskranke Kinder Harz in das Haus am Bernsteinsee, eine Reha-Anlage für leukämiekranke Kinder und Familien. Dort ist ein Freizeit- und Sportraum auf der Anlage in Stüde geplant.

Weitere 7.500 Euro fließen an die Weggefährten Braunschweig, eine Elternhilfe zur Unterstützung tumorkranker Kinder. Die will die Summe für den Umzug ins Klinikum in Braunschweig nutzen. 5.000 Euro erhielt der Förderverein Billy Rubin an der Kindergastroenterologie an der Medizinischen Hochschule Hannover für eine Spieltherapeutin auf der Kinderstation.

Zwei Gemeinschaften können sich 2021 schon auf Geld freuen, auch wenn die Höhe noch nicht genau feststeht. 7.500 bis 10.000 Euro soll die Marianne-Buggenhagen- Schule in Darlingerode für einen Transportbus erhalten, eine Förderschule für körperlich-motorische Entwicklung. Zwischen 3.500 und 5.000 Euro sind verplant für den Vereine Libero, Hilfe für das Kind mit Krankheiten des Nervensystems. Das Geld ist gedacht für die Ferienbetreuung in den Wohngruppen.

Auch wenn wegen der Corona-Krise in diesem Jahr die traditionelle Spendengala ausfallen musste, hat sich „Wir helfen Kindern“ nicht zurück gehalten und die Summen einzeln an die Empfänger übergeben und verteilt. „Von Oktober 2018 bis Dezember 2020 waren es genau 166.000 Euro“, so Volker Machura, dessen Verein in einem normalen Jahr vermutlich noch viel mehr Geld hätte weiterreichen können.

Denn selbst ohne Fußball-Tippspiel, das zur Europameisterschaft vermutlich wieder 45.00 bis 50.000 Euro in die Kasse gebracht hätte, steht der Verein finanziell bestens da. „Und wir hatten seit zehn Monaten nicht eine Veranstaltung“, fügt der Vorsitzende hinzu. Er freut sich jedenfalls: „Die Spender sind uns treu geblieben.“

Von Roland Weiterer