Westernspaß und vieles mehr für die Kinder in Salzgitter

Salzgitter

Ferienerlebnistage, Mitmachzirkus, Neuwerk und vieles andere mehr: Die beliebten Ferienfreizeiten der Stadt für die Ferien stehen fest. Anmeldungen sind über ein neues Online-Buchungsportal möglich. Im vergangenen Jahr hat das Team der Kinder- und Jugendförderung die Ferienangebote in Salzgitter sowie die Online-Aktivitäten ausgebaut. Die Zeit wurde ebenfalls genutzt, um neue Angebote zu entwickeln.

Neu in den Osterferien ist eine viertägige Freizeit in die Pullmann City in Hasselfelde. Die Westernstadt im Harz bietet Abenteuerspielflächen, Tiergehege und ein Unterhaltungsprogramm. In den Herbstferien steht dann Schloss Dankern auf dem Programm. Der fünftägige Aufenthalt im Ferienzentrum im Landkreis Ems lädt zu vielen Aktivitäten ein.

Freuen können sich die Kinder und Jugendlichen auf den Mitmachzirkus „Fun“, der im August sein Zelt im Stadtpark neben dem Kinder- und Jugendtreff Graffiti aufstellen wird, um mit den Kindern viele Tricks zu üben. Die Ferienerlebnistage (FETSZ) finden an zwei Wochen rund um den Kinder- und Jugendtreff (KJT) Graffiti statt. Viele Aktivangebote außerhalb und Spielangebote im Treff stehen auf dem Programm. Bei den zweiwöchigen Wald- und Wiesenfreizeiten im Kinder- und Jugendtreff (KJT) Hamberg erforschen die Kinder die Welt der Pflanzen und entdecken den Wald nebenan.

Aktiv sein können die Kinder und Jugendlichen auch auf der Nordseeinsel Neuwerk. Drei zweiwöchige Ferienreisen und eine viertägige „Schnupperfreizeit“ bietet die Kinder- und Jugendförderung im Jugend- und Bildungscamp an. Anmeldungen sind ab sofort über das neue Online-Buchungsportal Nupian möglich die sich im Internet auf der Seite www.salzgitter.de/freizeitangebote finden.

Weiterhin bieten einzelne Kinder- und Jugendtreffs (KJT) eigene Aktivitäten in den Ferien an, die dann auf der jeweiligen KJT-Seite veröffentlicht werden und ebenfalls über das neue Buchungsportal laufen.

Von Roland Weiterer