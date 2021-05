Wechselunterricht an den Schulen in Salzgitter

Salzgitter

Nachdem die Inzidenzen in Salzgitter einige Tage stabil unter dem Schwellenwert von 165 lagen und sich zudem stetig weiter nach unten entwickelten, hat am Donnerstag (20. Mai) in den Schulen wieder für alle Klassenstufen der Präsenzunterricht im Szenario B – dem sogenannten Wechselmodell. Auch in den Kindertagesstätten endete die Notbetreuung und es gibt die Betreuung im Szenario B in festen Gruppen für alle Kinder, die dort angemeldet sind.

„Damit gehen wir verantwortungsvoll einen weiteren Schritt in Richtung Normalität“, stellt Oberbürgermeister Klingebiel und der Krisenstab im Rathaus gehen davon aus, dass es sich um eine stabile Entwicklung handelt. „Das Infektionsschutzgesetz des Bundes schreibt vor, dass nach fünf Werktagen, an denen die Inzidenz unter dem Wert von 165 liegt, die Schulen und Kindertagesstätten in das Szenario B zurückkehren. Diese Regelung, die von der Stadt mittels einer Allgemeinverfügung bekanntzugeben ist, tritt dann am siebten Werktag in Kraft.“

Gesundheits- und Bildungsdezernent Dirk Härdrich ergänzt: „Derzeit gibt es keine Anzeichen, dass sich die Inzidenzen dauerhaft wieder nach oben in Richtung 165 bewegen und daher ist diese schrittweise Rückkehr zur Normalität im Bildungsbereich auch im Interesse der Kinder und Jugendlichen und der Eltern richtig und verantwortbar.“

Der OB fordert alle auf, achtsam zu bleiben. „Weder ist die Pandemie vorbei, noch haben wir bereits die sogenannte Herdenimmunität erreicht.“, so Frank Klingebiel. Es sei daher notwendig, sich auf dem Weg zur Schule, in den Bussen und auch in der Schule weiterhin an die Abstands- und Hygienevorschriften zu halten.

Die KVG Braunschweig hat zum Start des Wechselunterrichtes im Auftrag der Stadt zusätzliche Busse eingesetzt und will in den nächsten Tagen auf Wunsch des Krisenstabes verstärkt darauf achten, dass die Vorschriften auch eingehalten werden. Auch in den Kitas werden die Kinder nach wie vor in festen Gruppen betreut. „Nur wenn wir trotz des schrittweisen Weges zur Normalisierung diese Regeln beachten, wird sich die Inzidenz und damit die Infektionslage in Salzgitter stabilisieren und weiter verbessern“, so der Oberbürgermeister abschließend.

Von Roland Weiterer