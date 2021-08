Wasserstoff Campus soll den Industriestandort in Salzgitter retten

Salzgitter

Bei der Robert Bosch GmbH geben sich in diesem Sommer die Spitzenpolitiker sprichwörtlich die Klinke in die Hand. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und sein Stellvertreter, Wirtschaftsminister Bernd Althusmann, waren schon da, jetzt informierte sich Bundesarbeitsminister Hubertus Heil über den Wasserstoff Campus, der seit einigen Monaten in einer ehemaligen Fertigungshalle in Salzgitter entsteht und an dem mehrere Firmen und Institutionen beteiligt sind.

Und der Gast bekam einiges zu hören. Insgesamt 90 Minuten lang ging es um die klimafreundliche Energieversorgung in der Zukunft, über die sich die Beteiligten am Wasserstoff Campus derzeit die Köpfe zerbrechen. Die Experten referierten über die verschiedenen Teile des Projektes. „Die Fabriktransformation zur Dekarbonisierung der Wertschöpfung“ stellten Michael Gensicke und Wayne-Daniel Kern von der Robert Bosch GmbH zusammen mit Christoph Imdahl vom Fraunhofer Institut vor.

Über „Wasserstoffmobilität“ referierte Torsten John von Alstom, und mit der „Oberflächenbehandlung zur Reduzierung der Wasserstoffdiffusion in Stahltanks“ beschäftigte sich Dr. Jens Traupe (Salzgitter AG). Am Ende ging es um das große Ganze. Sebastian Schnurrer, Mitarbeiter bei MAN Energy Solutions SE, stellte die „Konzeptionierung einer marktfähigen grünen Wasserstoffversorgung für die Region Salzgitter im Kontext der europäischen Wasserstoffstrategie“ vor.

Als Leuchtturm-Projekt bezeichnet Hubertus Heil den Wasserstoff Campus, der helfen kann, die „großen Herausforderungen“ zu meistern. „Wir sind Industrieregion und müssen es auch bleiben.“ Nicht nur die Digitalisierung und Demografie am Arbeitsmarkt beschäftigen den Bundesminister, sondern auch Maßnahmen „gegen den menschengemachten Klimawandel“. Dafür seien neue Technologien nötig. Hubertus Heil: „Für diese Region ist es wichtig, dass der Wasserstoff Campus als regionales Projekt die Grundlage liefert, das wir auch noch in den nächsten zehn, 20 oder 40 Jahren ein erfolgreicher Industriestandort mit guten Arbeitsplätzen sind.“

Von Roland Weiterer