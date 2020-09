Wasserstoff-Campus: Salzgitter greift nach den Sternen

Salzgitter

Ein wenig klingt es wie der Griff nach Sternen. Oberbürgermeister Frank Klingebiel zitierte jedenfalls die TV-Serie Raumschiff Enterprise und versprach in Bezug auf den geplanten Wasserstoff-Campus in der Stadt „eine Reise in Galaxien, die noch nie ein Mensch gesehen hat“. Das ist jedenfalls der Wunsch und die Hoffnung, die mit der Kooperationsvereinbarung verbunden sind, die Vertreter der Stadt, der Wirtschaft und der Wissenschaft geschlossen haben. Sie wollen ihr Wissen über die Nutzung des Wasserstoffs als Co2-neutrale Energiequelle nutzen, um daraus eines Tages konkrete Projekte und Arbeitsplätze zu machen und die Region zum Vorreiter der umweltfreundlichen Technologie zu machen.

„Wir fangen jetzt nicht erst an, wir sind schon auf dem Weg“, betonte Frank Klingebiel. Als Beispiele dienen der Coradia iLint, ein mit Wasserstoff betriebener Regionalzug, der bei Alstom in Salzgitter gefertigt wird. Oder das Salcos-Projekt der Salzgitter AG, die schon einen Windpark auf ihrem Gelände gebaut hat und noch dieses Jahr den ersten „grünen Stahl“ ausliefern will. Bei der Firma Bosch laufen die Vorbereitungen für die Herstellung von Brennstoffzellen, die eines Tages saubere Energie für Wohnbauten und Unternehmen liefern.

Im Wasserstoff-Campus sollen die Ideen und Möglichkeiten entwickelt werden, wie sich der grüne Energieträger künftig in der Industrie einsetzen lässt, um das Klima zu schützen und die Arbeitsplätze zu erhalten. „Dazu sitzen viele helle Köpfe zusammen“, freute sich Frank Klingebiel über das Zustandekommen der Vereinbarung, die von der Salzgitter AG unterzeichnet wurde, von MAN Energy Solutions, von Bosch, Alstom und der WEVG, dem Fraunhofer Institut für Schicht- und Oberflächentechnik sowie dem Projektbüro Südostniedersachsen, in dem das Amt für regionale Landesentwicklung und die Allianz für die Region GmbH sitzen. Der OB unterstrich die Bedeutung für Salzgitter, die Region soll sich zum führenden Standort für die Wasserstoff-Technologie entwickeln.

Zur Anschubfinanzierung dient eine Strukturhilfe des Landes Niedersachsen über sieben Millionen Euro. die gezielt für Forschungs- und Anwendungsprojekte auf dem Wasserstoff-Campus eingesetzt werden soll, der in einer ehemaligen Fertigungshalle der Firma Bosch entsteht. Doch das Geld dürfte bei weitem nicht reichen. „Ein Vielfaches“ sei nötig, um den Wasserstoff wirtschaftlich nutzbar zu machen und die Transformation zu klimaneutralen Prozessen einzuleiten, so Staatssekretär Matthias Wunderling-Weilbier, der im Herbst 2019 zu den Initiatoren der Idee gehörte. Er und seine Mitstreiter setzen darauf, das Bund und EU die Region mit vielen Millionen bei den Vorhaben unterstützen.

Matthias Wunderling-Weilbier lobt die Entwicklung in Salzgitter, die Industrie sei in allen wesentlichen Themenfeldern gut aufgestellt. Er betonte aber auch die Herausforderung und den Zeitdruck. „Wir stehen im Wettbewerb.“ An vielen Orten im Bund und auch in Europa werde geforscht. Nach seinen Worten ist es deshalb eher eine Frage von Monaten denn von Jahren, bis erste konkrete Lösungen auf dem Tischen liegen sollten. Die Region habe gute Chancen, eine herausragende Rolle zu spielen, wenn alle Beteiligten „Seite an Seite“ stehen, so Matthias Wunderling-Weilbier.

Wer Zeit verliert, verliert Geld und Arbeitsplätze, warnt Prof. Dr. Heinz-Jörg Fuhrmann, Vorstandssprecher der Salzgitter AG und ebenfalls einer der Vorreiter beim Wasserstoff-Campus. „Wir müssen handeln und zur Tat schreiten.“ Er betont, dass der Abschied vom Kohlenstoff nicht zum Nulltarif zu haben sei. Das hätten mittlerweile auch der Bund und das Land erkannt. Die Umstellung auf eine klimafreundliche Industrieproduktion sei eine Aufgabe der gesamten Zivilgesellschaft, der Erhalt des Wohlstandes wichtig für den sozialen Frieden. Auch wenn es gelingt, das interdisziplinäre Wissen zu bündeln, könnten die Unternehmen diese Aufgabe nicht alleine stemmen, wenn sie weiterhin am Markt bestehen wollen. Für Prof. Dr. Heinz-Jörg Fuhrmann ist deshalb die Politik gefordert, diese tiefgehende Transformation zu unterstützen.

Von Roland Weiterer