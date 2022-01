Was wird aus dem Gradierpavillon in Salzgitter-Bad?

Salzgitter

Die Stadt sollen sich künftig um den Gradierpavillon im Rosengarten kümmern. Diesen Wunsch möchte Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel dem Bürgerverein Bad Salzgitter erfüllen, der sich bisher um das Objekt gekümmert hat. Am 22. Februar soll der Rat sich mit dem Thema final befassen.

Der Bürgerverein hatte im Rosengarten in Abstimmung mit dem Oberbürgermeister, Rat und Ortsrat Süd einen bemerkenswerten Gradierpavillon errichtet. Das Bauwerk wurde komplett über Spenden aus der Bürgerschaft finanziert. Die geschätzten Gesamtkosten hatte der Bürgerverein seinerzeit mit rund 150.000 Euro beziffert.

Nach Fertigstellung hat der Bürgerverein den auf städtischem Grund und Boden stehenden Gradierpavillon unterhalten und die ständige Nutzbarkeit sichergestellt. Wesentlicher Bestandteil der Unterhaltung waren die ehrenamtlich erbrachten Arbeitsstunden der Mitglieder. Sie ernten ein großes Lob. Oberbürgermeister Frank Klingebiel dankt den Mitgliedern des Bürgervereines, besonders Jürgen Prokop. Er zolle ihnen „Respekt für dieses außerordentliche ehrenamtliche Engagement“.

Da der Bürgerverein die Unterhaltung finanziell und personell auf Dauer nicht mehr gewährleisten kann, hat er den Oberbürgermeister im Mai 2021 darum gebeten, dass die Stadt die Instandhaltung und Wartung übernimmt. Frank Klingebiel will dieses „Ergebnis des herausragenden bürgerschaftlichen Engagements“ unbedingt erhalten. Er sieht in dem Gradierpavillon „eine wesentliche Aufwertung des Rosengartens“. Dieser sei für das Image Salzgitter-Bads als staatlich anerkannter Ort mit Sole-Kurbetrieb ein nicht weg zu denkender Baustein, „der auch für die touristische Vermarktung eine große Bedeutung hat“.

Aus diesem Grund schlägt der Oberbürgermeister dem Rat vor, den Gradierpavillon vom Bürgerverein zu übernehmen und zu unterhalten. Über die Beschlussvorlage wird am 9. Februar im Ortsrat Süd entschieden, es folgen Beratungen in den Fachausschüssen und der finale Termin in der Ratssitzung am 22. Februar.

Die Betreuung des Gradierpavillons wurde bereits Ende 2021 durch den Städtischen Regiebetrieb (SRB) übernommen. Dabei sollen Reinigung und bauliche Unterhaltung soweit wie möglich durch eigenes Personal und bei Bedarf durch Beauftragung Dritter erbracht werden. Der SRB ist mindestens drei Mal pro Woche vor Ort. Die technische Unterhaltung wird durch die städtische Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH (BSF) erfolgen. Der SRB und die BSF werden einen entsprechenden Kontrakt schließen.

Insgesamt kämen als feste Ausgaben etwa 7.500 Euro jährlich auf die Stadt – für Materialkosten (1.500), technische Unterhaltung (4.000), Betrieb (1.200) und Versicherungen (800). Da der Reinigungs- und Unterhaltungsaufwand bisher zum größten Teil durch den Bürgerverein ehrenamtlich erbracht wurde, ist es für die Stadtverwaltung aktuell nicht möglich, die Summe dafür zu beziffern. Welche Zeit die SRB-Kräfte investieren müssen, wird derzeit noch ermittelt, heißt es auf Anfrage aus dem Rathaus.

Von Roland Weiterer