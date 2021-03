Waldschule in Salzgitter holt den Sieg im stepBraWo-Wettbewerb

Salzgitter-Bad

Zwei Pokale, eine Urkunde für jedes Kind und 500 Euro für die Klassenkasse. Die 26 Mädchen und Jungen aus der Elmarklasse an der Waldschule sind für ihre Mühe belohnt worden. Fast 28,773 Millionen Schritte legten sie zwischen dem 9. Dezember und 24. Februar im stepBraWo-Wettbewerb zurück. Das waren zusammen 12.948 Kilometer und das beste Ergebnis in der Region, in der sich 86 Klassen um den Titel bewarben. Die Volksbank-BraWo-Stiftung, die sich über ihr Kindernetzwerk United Kids Foundations an dem bundesweiten Schritte-Wettkampf beteiligt, kürte die Klasse 3w zum Gesamtsieger.

„Was hier an Schritten gesammelt wurde, ist wirklich sehr beeindruckend. Der Gedanke von step, den Kindern Spaß an Bewegung zu vermitteln und als Klasse gemeinsam ein Ziel zu haben, wurde von allen Teilnehmern hervorragend umgesetzt“, so Nicole Mölling, Botschafterin des Kindernetzwerks und Leiterin der Direktion Salzgitter der Volksbank BraWo. Sie gratulierte den Kindern zu ihrer „tollen Leistung“ und überreichte ihnen zusammen mit Thomas Fast, Vorstandsvorsitzender der Volksbank-BraWo-Stiftung, gleich zwei step-Pokale: einen kleinen dunkelgrünen Supermann für den Erfolg in der Region und einen großen hellgrünen Supermann für das beste Ergebnis in Niedersachsen. Bundesweit kamen die Waldschüler immerhin auf Platz drei von 257 Klassen.

Der interaktive Schritte-Wettbewerb step der Cleven-Stiftung zielt darauf ab, Kinder der dritten und vierten Klasse zu mehr Bewegung und zu einem aktiveren Lebensstil zu motivieren. Dafür wurden mehr als 1.600 Grundschülerinnen und Grundschüler in der BraWo-Region mit Fitnessarmbändern ausgestattet. Diese maßen die körperliche Aktivität in Form zurückgelegter Schritte. Diese wurden auf einem virtuellen Konto zusammengetragen.

Thomas Fast lud die Schüler ein, die Armbänder auch weiterhin zu nutzen und aktiv zu bleiben. Er bedankte sich auch bei den Lehrern und Eltern, die die Kinder angespornt hätten. Rektor Markus Mertens gab den Dank zurück an die Volksbank BraWo und deren Stiftung. Die Armbänder übten einen großen Reiz auf die Kinder aus, sich zu bewegen. Er lobte das „schon unter normalen Bedingungen tolle Projekt“, das durch die Einschränkungen in der Corona-Krise einen „noch viel größeren Stellenwert“ bekommen habe.

Von Roland Weiterer