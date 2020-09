Volkshochschule lehrt das Überleben in Salzgitters Wildnis

Salzgitter

Die Volkshochschule der Stadt bietet am Sonntag, 20. September, ein sogenanntes Survival-Training unter dem Motto „ Selbsterfahrung in der Wildnis“ an. Von 10 bis 19 Uhr begeben sich die Teilnehmer in die Wälder im Höhenzug und lernen die wichtigsten Überlebenstechniken und sich selbst kennen.

„Dieses Survival-Training ist nichts für schwache Nerven“, heißt es in der Vorschau. Auf diesem Streifzug orientieren sich die Teilnehmer ausschließlich mit Karte und Kompass, lesen und verfolgen Tierspuren und errichten ein sicheres Lager aus Laubhütten für die Mittagspause.

Mit richtigen Schleich- und Tarntechniken versucht die Gruppe, den gesamten Tag unerkannt zu bleiben. Dieses Training endet am Ausgangspunkt der Tour mit einer Reflektion über die Erfahrungen. Die Teilnehmer sollten wettergerechte Kleidung und Schuhe tragen.

Der Survivalkurs findet aufgrund der aktuellen Situation in einer Kleingruppe statt. Der Treffpunkt ist in Salzgitter-Bad am Parkplatz am Kleingartenverein Finkenhain. Von dort aus geht die Gruppe in den Wald. Es gelten die üblichen Abstands- und Hygieneregeln. Eine Anmeldung ist erforderlich in der Volkshochschule unter Tel. (05341) 839-36 04 oder per Email an vhs@stadt.salzgitter.de. Die Teilnahme kostet 42 Euro.

Von Roland Weiterer