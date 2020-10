Volksbank BraWo: Gute Resonanz auf kostenloses Online-Konto in Salzgitter

Salzgitter

Über einen Mangel an Aufträgen können sich die Privatkundenberater der Volksbank BraWo in diesen Tagen nicht beklagen. Die Einführung des kostenlosen Online-Kontos im September hat ihnen „rappelvolle Terminkalender“ beschert. So beschreibt Marcel Lang, Leiter für den Filialverbund in Salzgitter und Lengede, die Situation in den Büros. So zwei bis drei Wochen Wartezeit müssten neue Kunden einplanen, aber die lohnten sich auch, fügt er hinzu. Mit einem Gespräch beim Berater ließe sich der Wechsel erledigen. „Das läuft dann alles automatisch.“

Von einer Revolution in der Branche mag Marcel Lang nicht sprechen, doch das kostenfreie Angebot der Volksbank BraWo sei „definitiv ein Novum“ – gerade für ein regional tätiges Geldinstitut und gerade in Zeiten, in denen es an Ertragsmöglichkeiten für Banken mangelt und in denen das Corona-Virus allerlei Geschäftsmodelle in Frage stellt. Viele Interessierte seien deshalb skeptisch und fragten nach dem Haken bei #mein Konto. „Es gibt keinen“, betont Marcel Lang. Klar sei, dass alles digital zu erfolgen hat. Wer noch Papieraufträge hat oder seine Kontoauszüge ausdrucken möchte, muss ein anderes Modell wählen oder Zusatzangebote nutzen. Das wäre dann auch nicht mehr kostenlos.

Anzeige

„Wir haben die Prozesse gnadenlos verschlankt“, erklärt Stefan Honrath das Geheimnis des kostenlosen Kontos, das keine kurzfristige oder einmalige Aktion sein soll. Mit der Resonanz in Salzgitter ist der kommissarische Direktionsleiter zufrieden, auch wenn er keine Zahlen für das Geschäftsgebiet vorlegen kann. Das Online-Banking gewinne immer mehr an Zulauf, schon um die 60 Prozent der Kunden wickelten ihre Geschäfte rein über das Internet ab –Tendenz steigend. Die Motivation für die neue Strategie liegt auf der Hand. „Wir wollen klare Marktanteile gewinnen“, sagt er. Doch über die genauen Ergebnisse lässt er sich nicht weiter aus. „Das werden wir uns intern ansehen und bewerten.“

Ein Lob hat der 56-jährige Interimsdirektor aus Peine, der Anfang August die Leitung der Volksbank BraWo in Salzgitter nach dem Ausscheiden Steffen Krollmanns übernahm und Ende des Jahres wieder an „eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger“ abgeben wird, aber schon jetzt für Salzgitter. „Ich bin überall sehr freundlich und offen empfangen worden“, berichtet Stefan Honrath. Die Aufgabe habe ihm mehr Arbeit beschert, aber auch mehr Eindrücke und Begegnungen mit neuen Leuten. Das Kennenlernen der Stadt und die herzliche Art der Menschen haben ihn sehr gefreut. „Ehrlich gesagt, hätte ich so viel positive Resonanz nicht erwartet.“

Von Roland Weiterer