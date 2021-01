Vogelfreunde in der Region Salzgitter sollen Nistkästen bauen

Salzgitter

In Niedersachsen stehen wieder Zeugnisferien an. Wer für die zwei Tage noch keine Aktionen geplant hat, dem will der Naturschutzbund (NABU) Niedersachsen mit einem kleinen Aktionstipp helfen. Jetzt sie die passende Gelegenheit, um Vogelhäuser fürs Frühjahr zu bauen, so dass die gefiederten Freunde einen sicheren Brutplatz haben.

„Die Wohnungssuche der heimischen Tierwelt wird oft durch den Menschen erschwert. Alte oder morsche Bäume sowie Brutnischen an Gebäuden oder Hecken fehlen, die den Tieren Schutz bieten könnten“, erklärt Matthias Freter vom NABU. Die Vögel müssen demnach nicht nur auf Futtersuche gehen, sondern auch stark darum kämpfen, einen sicheren Brutplatz zu finden. Es fehle vielerorts an natürlichen und vor allem geeigneten Plätzen, daher greifen die Tiere häufig und gerne auf vorhandene Nistkästen zurück. Doch nicht nur Vögel, sondern auch andere kleine Säugetiere und Insekten quartieren sich gerne in diesen schützenden Heimen ein.

Beim Anbringen von Nistkästen sind einige Dinge zu beachten: Aufgehängt werden sollten Nistkästen in zwei bis drei Metern Höhe. Bestmöglich ist die Ausrichtung nach Osten oder Südosten, um starker Sonneneinstrahlung während der Brutzeit vorzubeugen. Weiterhin sollte das Einflugloch nicht zur Wetterseite zeigen, damit nicht zu viel Regen oder Wind in die warme Behausung eindringt. Um den Baum nicht zu beschädigen, kommen rostfreie Aluminiumnägel oder feste Drahtbügel bei der Montage in Betracht. Äußerst wichtig ist, den Nistkasten außer Reichweite von Katzen und Mardern anzubringen, also an Hauswänden, Balkonen oder Schuppen.

Während der noch kalten Wintertage helfen aber nicht nur Nistkästen den Tieren beim Überdauern, sondern auch andere natürliche Unterbringungen. Hohle Blütenstängel von Staudenpflanzen zum Beispiel, schützen eine Vielzahl von Insekten wie Wildbienen oder Ohrwürmern. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, in der kalten Jahreszeit nicht alle natürlichen Behausungen für die Tiere im Garten zu entfernen, sondern abgestorbene Pflanzenteile, Laub oder Holzscheite vorerst an Ort und Stelle zu belassen.

„Um Artenkenntnisse zu vermitteln, stellt die Winterfütterung von Vögeln eine erstklassige Gelegenheit dar. Vor allem mit Kindern ist dies eine schöne Tätigkeit, um ihnen die Natur näher zu bringen“, so Matthias Freter. Wer noch keine Vogelkästen besitzt, kann mit Hilfe der 30-seitigen Bauplansammlung für Nisthilfen und der Broschüre „Vögel im Garten“ selbst welche konstruieren und diese danach im eigenen Garten aufhängen. Angefordert werden kann das Infopaket gegen fünf Euro beim NABU Niedersachsen, Stichwort „Infopaket Vogelschutz“, Alleestr. 36, 30167 Hannover. Die Broschüren gibt es auch in der NABU-Regionalgeschäftsstelle Südost-Niedersachsen an Kurt-Schumacher-Ring 4 in 38228 Salzgitter. Sie können dort entweder nach dem Lockdown abgeholt oder per Post gegen die entsprechende Gebühr angefordert werden.

