Vespergottesdienst in Salzgitter erinnert an die heilige Judith

Salzgitter

In der katholischen Klosterkirche St. Abdon und Sennen in Ringelheim beginnt am Sonntag, 28. Februar, um 17 Uhr ein musikalischer Vespergottesdienst. Er ist der heiligen Judith gewidmet, die vor genau 1.000 Jahren zur Äbtissin des 941 gegründeten Chorfrauenstiftes Ringelheim gewählt wurde. Sie ist die Namensgeberin des „Judith-Wohnheimes“, einer caritativen Einrichtung im Ort.

Judith ist die Schwester des Heiligen Bernward, dem einstigen Bischof von Hildesheim (geboren um 950/960, gestorben am 20.11.1022 in Hildesheim). Dieser schenke dem Kloster einst eine monumentale Holzplastik des gekreuzigten Christus aus Dankbarkeit, weil es seine Schwester als Äbtissin aufgenommen hatte. Das Kreuz ist von hoher kunstgeschichtlicher Bedeutung und wird im Dommuseum in Hildesheim aufbewahrt. Eine Kopie hängt in St.Abdon und Sennen in Ringelheim, der größten Barockkirche Norddeutschlands. Dort ist Judith auch begraben. Nur weiß niemand mehr, wo sich ihr Grab befindet.

Der musikalische Vespergottesdienst in der Klosterkirche am 28. Februar fällt in die Nähe des Todestages von Judith am 13. März. Gesänge, Orgelspiel, Texte und Gebete beschäftigen sich inhaltlich mit der Erlösung Jesu Christi am Kreuz. Das „Ringelheimer Kreuz“ wird deshalb besonders ausgeleuchtet. In dem musikalischen Vespergottesdienst wird unter anderem „Toccata und Fuge in d-Moll“ von J.S.Bach an der gewaltigen Orgel erklingen, gespielt von der Kirchenmusikerin Sylvia Engwicht aus Walsrode. Das Ehepaar Feist aus Salder wird traditionelle Händel-Stücke, aber auch moderne geistliche Lieder singen. Der Gottesdienst wird auf „you tube“ im „livestream“ übertragen.

Von Roland Weiterer