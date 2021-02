VHS Salzgitter spricht über Rassismus und die Kultur nach Corona

Salzgitter

Rassismus und die Kultur nach Corona sind die Themen, mit denen sich Online-Vorträge der Volkshochschule der Stadt beschäftigen. Sie lädt kommende Woche an zwei Abenden auf ihre Internetseite ein.

Professor Michael Hochgeschwender wird am Montag, 22. Februar, um 19.30 Uhr in seinem Vortrag „Rassismus in den USA“ auf den Rassismus in seinen vielfältigsten Formen eingehen, einmal gegenüber Schwarzen, zum anderen aber auch gegenüber Juden, Iren oder Asiaten. Für ihn zählt er als die Ursprungssünde der Demokratie in den Vereinigten Staaten. Der Vortrag wird die historischen Wurzeln dieses komplexen Phänomens ausleuchten, Michael Hochgeschwender wird aber darüber hinaus die Frage stellen, was systemischer Rassismus in der Gegenwart der USA trotz aller Erfolge der Bürgerrechtsbewegungen konkret bedeutet.

Michael Hochgeschwender ist Professor an der LMU München. Er ist einer der besten Kenner der US-amerikanischen Geschichte und Autor zahlreicher Bücher (Die Amerikanische Revolution: Geburt einer Nation, 1763 - 1815, Der Amerikanische Bürgerkrieg).

Was von der Kultur nach Corona bleibt? fragen Alexander Gorkow und Laura Hertreiter am Dienstag, 23. Februar, um 19.30 Uhr. Aus ihrer Sicht ist die Kultur einer der großen Verlierer der Pandemie. Konzerte, Kabarett, Lesungen, Theater - vieles musste abgesagt werden oder fand nur mit ganz wenigen Besuchern statt. Musiker, Schauspieler und viele andere Künstler bangen um ihre Existenz.Die Referenten gehen der Frage nach, wie die Gesellschaft in der Krise mit der Kultur um geht. Ihre Sorge lautet: „Das in der Pandemie ein Gutteil der kulturellen Substanz verloren geht.“

Über diese Fragen diskutieren die beiden Journalisten Alexander Gorkow und Laura Hertreiter von der Süddeutschen Zeitung, mit der die VHS den Abend in Kooperation veranstaltet. Beide leiten das Ressort Kultur und Medien.

Von Roland Weiterer