VHS Salzgitter: Online-Vortrag mit Handlungstipps zum Klimawandel 

Salzgitter

Die Volkshochschule der Stadt bietet am Donnerstag, 29. Oktober, von 19.30 bis 21 Uhr einen weiteren Vortrag in ihrem „digitale Wissenschaftsprogramm“ an. Prof. Gerhard Reese, Leiter des Studiengangs „Mensch und Umwelt: Psychologie, Kommunikation, Ökonomie“ an der Universität Koblenz-Landau fordert: „Wandel' Dich, nicht das Klima.“ Eine Anmeldung ist notwendig.

Der Klimawandel gilt gemeinhin als eine der großen Herausforderungen, vor denen die Menschheit steht. Um den Prozess abzumildern und die Konsequenzen abfedern zu können, bedarf es kollektiver Anstrengungen von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Jeder Einzelne ist gefragt - und kann auch antworten.

In diesem Vortrag soll es darum gehen, wie unser alltägliches Handeln und Nichthandeln zum Klimawandel beiträgt und welche psychologischen und gesellschaftlichen Mechanismen uns motivieren, etwas zu ändern. Eine Teilnahme ist kostenfrei möglich. Eine Anmeldung ist online oder schriftlich bei der VHS Salzgitter bis zum 28. Oktober möglich. Der Zugangslink wird dann zugesendet.

Von Roland Weiterer