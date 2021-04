Übergabe in Salzgitter: KVG-Team bringt Schwung in den Tarifstreit

Salzgitter

Weil sich im Streit um die Gehälter der Busfahrer und Busfahrerinnen nicht viel bewegt, wollen die Gewerkschaft ver.di und die Vertrauensleute im Betrieb mit einem offenen Brief etwas Schwung in die Verhandlungen bringen. Schon zweimal hatten Beschäftigte bei der KVG Braunschweig gestreikt, es geht ums Geld. Vor der Schlichtung wenden sie sich direkt an Geschäftsführer Axel Griega und fordern „ein akzeptables Angebot“.

In dem offenen Brief bringen die ver.di-Mitglieder ihre Enttäuschung zum Ausdruck und schreiben über die negative Stimmung im Betrieb. In Anwesenheit des zuständigen ver.di-Sekretärs Jan von Alvensleben übergab Hartmut Didzoleit aus der Tarifkommission das Schriftstück an Axel Griega, der mit einem Trick zu dem Termin in Salzgitter gelockt worden war und mit einem Lächeln auf die Aktion reagierte.

Die letzte Erhöhung der Tabellen-Entgelte war am 1. Juni 2019. Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Beschäftigten nach eigenen Worten dem Unternehmen „entgegengekommen“ und akzeptierten in der aktuellen Tarifrunde eine Einmalzahlung für sechs Monate. „Aber Einmalzahlungen helfen immer nur kurzfristig, sie haben keine Wirkung für die Zukunft. Wir wollen endlich wissen, mit welchem Einkommen wir für die Zukunft planen können“, so die Verfasser in ihrem Brief.

„Wir erwarten, dass Sie und die anderen Arbeitgeber sich nunmehr bewegen und eine spürbare Erhöhung der Tabellenentgelte und besserer Arbeitsbedingungen anbieten.“ Die ver.di-Mitglieder werfen der KVG Braunschweig in den Verhandlungen „eine immer länger dauernde Hinhaltetaktik“ vor, die sie so nicht hinnehmen wollen. „Wir fühlen uns von der Entwicklung in anderen, vergleichbaren Tarifbereichen abgehängt“, argumentieren die Beschäftigten. Ein monatliches Einstiegsgehalt von rund 2.300 Euro brutto werde der Verantwortung und den schwierigen Arbeitsbedingungen im Fahrdienst „nicht im mindestens gerecht“. Hinzu komme, dass die KVG-Mannschaft neben dem Entgelt auch bei der Urlaubsdauer oder der Altersversorgung deutlich schlechter gestellt sei.

„Wir sind immer da, ob am Feiertag, am Wochenende oder unter den besonders schwierigen Bedingungen einer Pandemie. Wir sind diejenigen die den ÖPNV am Laufen halten. Dafür brauchen wir akzeptable Arbeitsbedingungen“, schreiben die KVG-Angestellten. Das Angebot von einer geringen Erhöhung mit einer Laufzeit von insgesamt 36 Monaten entspricht jedenfalls nicht der Wertschätzung, die sie erwarten.

Die Schlichtung sei eine Chance, Versäumtes nachzuholen, lautet ein Appell an den Chef. Die ver.di-Aktiven verbanden die Übergabe ihres Briefes mit dem Wunsch an den Geschäftsführer, das Mandat des Schlichters zu erweitern, der für die KVG am Tisch sitzt. Insgesamt 420 Mitarbeiter sind betroffen. „Das ist eine schwierige Situation“, erklärte Axel Griega, der auch um Verständnis für die Dauer des Verfahrens warb. „Wir suchen nach Möglichkeiten.“ Am guten Willen solle es nicht scheitern. Er hofft, dass am Ende der Schlichtung eine Mischung mit einem guten Ergebnis steht, auch wenn möglicherweise „alle ein wenig belämmert gucken“.

Von Roland Weiterer