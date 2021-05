TAG informiert Mieter in Salzgitter-Hallendorf über Mülltrennung

Salzgitter

Müll ist nicht gleich Müll. Er muss ordnungsgemäß sortiert sein, wenn er noch in irgendeiner Form recycelt werden soll. Doch die Trennung sorgt in vielen Häusern oder auch Vierteln für Unmut, manch einer schert sich nicht um die Regeln, viele kennen sie vielleicht nicht genau. Wer weiß das besser als Salzgitters größter Wohnungsvermieter TAG, der 8.800 Einheiten in der Stadt verwaltet. Er startet nun einen Feldversuch in Hallendorf und will dort mit einem bebilderten Flugblatt in fünf Sprachen alle Mieter über die sachgemäße Entsorgung informieren – eine Art Wegweiser durch den Mülldschungel.

„Ein Hausverwalter aus Sachsen-Anhalt soll 1.785 Euro zahlen, weil Kontrolleure bei ihm Taschentücher und einen Kaffeefilter in der falschen Tonne fanden“, verweist TAG-Pressesprecher Günter Ott auf Meldungen über die skurrilen Folgen unterbliebener Mülltrennung, die doch eigentlich ganz einfach ist. „Alles, was nicht in die Gelbe Tonne oder in den Gelben Sack gehört, wandert entweder in die graue Restmülltonne oder in die blaue Papiertonne.“ Ein sauberer Mülltonnen-Standplatz sollte nicht nur selbstverständlich sein, sondern erleichtert auch die Suche nach Mietern. Denn selbst die schönste Wohnung will kaum jemand haben, wenn sich neben dem Haus oder gegenüber der Abfall türmt.

Die 80 Hausmeister und Grünpfleger der TAG in Salzgitter kennen das Problem. Dabei liegt die Stadt mit einer amtlichen „Fehlbefüllungsquote“ von 32 bis 35 Prozent nicht über dem Bundesdurchschnitt, so Günter Ott. Trotzdem kann der falsch sortierte Abfall nicht nur dazu führen, dass die Müllabfuhr die Tonne stehen lässt, es herrscht zwischen den Nachbarn oft auch dicke Luft. Deshalb kündigt die TAG an, „diesen Zuständen intensiv nachzugehen und engmaschig zu kontrollieren“.

„Wir setzen zunächst auf das Verständnis und die Einsicht unserer Mieterinnen und Mieter im Ort“, so TAG-Standortleiter Claudius Oleszak. Nach einigen Monaten will das Unternehmen die Aktion auswerten und entscheiden, ob es die Flugblätter auch in anderen Stadtteilen verteilt. Das übernehmen in Hallendorf der TAG-Hausmeister Michael Jung und sein Kollege Zbigniew Klos, die wissen, dass es meist kein böser Wille ist, sondern Nachlässigkeit. „Sollten die Maßnahmen im Einzelfall nichts bringen, schrecken wir auch vor Kontrollen und einer Anzeige nicht zurück“, so Michael Jug, der aber zunächst auf freundliche persönliche Ansprache und die Einsicht setzt.

Von Roland Weiterer