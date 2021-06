Der Deutscher Ärztetag, der im Mai getagt hat, empfiehlt Luftreiniger-Systeme – und die TAG Wohnen greift den Vorschlag für Salzgitter auf. Der Immobilienriese will zur Vorbeugung die sozialen Einrichtungen in seinen Vierteln mit modernen Filtergeräten ausstatten. Den Anfang machte der AWiRA-Treff in Lebenstedt.