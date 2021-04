Symbolische Sonderschicht im Impfzentrum Salzgitter

Salzgitter

Die Mitarbeiter und Helfer im Impfzentrum legen am Wochenende eine Sonderschicht ein. Normalerweise sind sie jeden Samstag vor Ort, nun öffnen sie auch am Sonntag die Türen an der Hans-Birnbaum-Straße.

„Wir beteiligen uns gerne am Impfwochenende“, so Oberbürgermeister Frank Klingebiel und schränkt jedoch ein. „Das Impfen am Sonntag hat mehr einen symbolträchtigen Charakter, denn die Stadt hat bisher nicht mehr Impfstoff erhalten als ohnehin für die kommenden Tage anvisiert war.“ Das Impfzentrum Salzgitter könne die bislang wöchentlich verabreichten Impfdosen von rund 3.000 innerhalb kürzester Zeit verdoppeln.

„Organisatorisch und personell sind wir so aufgestellt, dass innerhalb von zwei Tagen die Kapazitäten hochgefahren und 6.000 Impfdosen in der Woche verabreicht werden können.“ Nach wie vor sei der Mangel an Impfdosen der limitierende Faktor. Solange sich die Lieferungen nicht erhöhen, machen ein Ausweiten der Öffnungszeiten und zusätzliche Impfungen am Sonntag keinen Sinn, noch lässt sich so die Impfquote erhöhen.

Frank Klingebiel setzt auf die Aussage der Bundeskanzlerin. Angela Merkel habe am vergangenen Montag den Oberbürgermeistern im Rahmen einer eineinhalbstündigen Videokonferenz versichert, „dass neben der im April eher schleppend angelaufenen hausärztlichen Impf-Versorgung und des Einbeziehens der Betriebsärzte der Großunternehmen alle, auch die Impfzentren, ab Mitte Mai auf Hochtouren laufen sollen“. Die die Lieferungen des Bundes sollen demnach drastisch erhöht und schnell und unkompliziert an die Menschen gebracht werden.

Anfang der Woche wurde im Impfzentrum Salzgitter die 20.000. Erstimpfung erteilt, die Stadt liegt somit im Landesdurchschnitt. Am kommenden Wochenende werden nun rund 1.100 Impflinge erwartet, alle Termine wurden über das Landesportal vergeben. Die KVG hat ihren Fahrplan angepasst, die Sonderbuslinie 641 wird am kommenden Sonntag auch das Impfzentrum ansteuern.

Von Roland Weiterer