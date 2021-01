Stunde der Wintervögel: NABU in Salzgitter meldet Rekord

Salzgitter

Es hat sich vorerst ausgezählt in den Gärten. Am vergangenen Wochenende stand zum elften Mal die „Stunde der Wintervögel“ an, Deutschlands größte Mitmach-Aktion in Sachen Naturbeobachtung. Alle Einwohner in Deutschland waren dazu aufgerufen, eine Stunde lang in den Gärten und Parks die Vogelwelt zu beobachten sowie diese Beobachtungen dem NABU mitzuteilen. Auch in Salzgitter und der Region wurde mitgezählt.

Mit der Aktion möchte der Verband ein möglichst genaues Bild von der Vogelwelt erhalten. Dabei geht es nicht um exakte Bestandszahlen aller Vögel, sondern vielmehr darum, Häufigkeiten und Trends von Populationen zu ermitteln. Immer wieder erreichten den NABU Berichte über einen Rückgang von Vögeln in Gärten und Parks. Josefine Beims on der Regionalgeschäftsstelle in Salzgitter erläutert: „Hauptgrund für den scheinbaren Vogelmangel dürfte der milde Winter sein. Auch wenn vor allem in den Mittelgebirgen inzwischen einiges an Schnee liegt, finden die meisten Vögel in der freien Landschaft und in den Wäldern noch genügend Nahrung. Der Drang zu den Futterstellen in den Siedlungen hält sich damit in Grenzen.“

In der vorläufigen Top Ten in der Region Südost-Niedersachsen landet der Haussperling auf dem ersten Platz, gefolgt von der Kohlmeise auf Rang zwei. Dahinter folgen Blaumeise, Amsel und auf Rang fünf der Feldsperling. Die Plätze sechs bis zehn werden voraussichtlich von Ringeltaube, Elster, Rabenkrähe und Buchfink belegt. Das Rotkehlchen komplettiert die zehn bisher am häufigsten beobachteten Wintervögel 2021 in Niedersachsen.

Aktuell zeichnet sich in diesem Jahr eine neue Rekordteilnahme ab, da durch den Lockdown mehr Menschen die Gelegenheit haben, die Natur vor der eigenen Haustür zu entdecken. „Wir sehen bereits jetzt, dass sich so viele Menschen wie noch nie zuvor an der Aktion beteiligt haben“, freut sich Josefine Beims, Leiterin der NABU-Regionalgeschäftsstelle Südost-Niedersachsen. „Je mehr Menschen sich beteiligen, desto genauer ist die Momentaufnahme über unsere Vogelwelt im Winter. Die Meldungen vom Wochenende trudeln nun nach und nach ein. Bereits am Mittag wurden für die Region schon die Zählungen von knapp 1800 Beobachtenden erfasst.“

Der NABU ist gespannt, wie viele Leute am Ende mitgemacht haben. Noch bis zum 18. Januar können die am Wochenende gemachten Beobachtungen nachgemeldet werden unter www.stundederwintervoegel.de.

Von Roland Weiterer