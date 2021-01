Sternsinger tragen die Hoffnung ins Rathaus in Salzgitter

Salzgitter

Gerade auch in der Pandemie ließ es sich Oberbürgermeister Frank Klingebiel nicht nehmen, eine kleine Gruppe junger Sternsinger aus der Katholischen Pfarrgemeinde St. Marien im Ratssaal zu begrüßen. Bei dem kurzen Empfang, der ohne das übliche Singen stattfand, lobte er den besonderen Einsatz der kleinen Friedensboten.

„Gerade in diesen einsamen Zeiten bringt ihr besonders älteren Menschen Sonne in die Herzen und sammelt zudem Spenden für Kinder in der Welt, denen es nicht so gut geht wie uns in Deutschland“, so Frank Klingebiel. Mit dem Segen, den die Singer ins Rathaus bringen, verbinden die Mitarbeiter die gemeinsame Hoffnung, dass bald wieder Normalität in den Alltag einkehrt „und wir euch nächstes Jahr wieder ohne Abstands- und Hygieneregeln empfangen können“.

Bei der sehr kleinen Abordnung handelte es sich um vier Kinder der Katholischen Pfarrgemeinde St. Marien, in der Frank Klingebiel selbst zu Jugendzeiten einmal Sternsinger war. Begleitet wurden diese von Susanne Schneider und Pastoralreferent Torsten Sander.

Die Sternsinger in Salzgitter sind dieses Jahr trotz der Corona-Pandemie unterwegs und wollen auf die für Menschen so wichtigen Begegnungen unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln nicht verzichten. Dafür wird beispielsweise auf das Singen verzichtet und der Segen wird in kleinen Gruppen nur unter freiem Himmel überbracht.

Von Roland Weiterer