Sternsinger: In Salzgitter gibt es den Segen zum selber kleben

Salzgitter

„Christus segne dieses Haus im Jahre 2022“ heißt es wieder in der Zeit rund um den 6. Januar auch in Salzgitter. Unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben. Kinderrecht weltweit“ steht das Dreikönigssingen 2022 der Katholischen Gemeinden. Die Gesundheitsvorsorge für Kindern in Afrika steht im Mittelpunkt der Spenden-Aktion.

Seit dem 19. Dezember (in der Gemeinde St. Bernward ab 8. Januar) besteht noch bis zum 30. Januar in den Kirchen die Möglichkeiten, während der Gottesdienstzeiten zu spenden und einen Segensaufkleber für die Tür mitzunehmen. Denn die traditionellen Hausbesuche der Sternsinger fallen wegen der Corona-Pandemie aus. Ein ehrenamtliches Organisationsteam hat deshalb für Ersatz gesorgt, damit sich ein jeder den Segen selber über der Haustür anbringen kann. Allerdings können Spenden auch auf das Konto des Kindermissionswerkes „Die Sternsinger“ überwiesen werden oder auf das Konto der jeweiligen Pfarrei unter dem Verwendungszweck „Sternsinger Spende 2022“.

300.000 Mädchen und Jungen bringen traditionell als Sternsinger den Segen Gottes in die Häuser, singen und sammeln Spenden für benachteiligte Kinder weltweit. Ihre Kreidezeichen „C+M+B“ bedeuten „Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus“ und sind an vielen Haustüren zu sehen. In ihren prächtigen Gewändern greifen die Sternsinger einen alten Brauch auf. Bereits im Mittelalter zogen junge Menschen in der Nachfolge der Heiligen Drei Könige durch die Städte und verkündeten die Geburt Jesu.

Bei der 63. Aktion zum Jahresbeginn 2021 sammelten die Mädchen und Jungen aus rund 8.000 Pfarrgemeinden trotz Corona-Pandemie und Lockdown rund 38,2 Millionen Euro. Mit den Mitteln fördert die Aktion weltweit Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Pastoral, Ernährung und soziale Integration.

Gemeinsam mit Verantwortlichen aus den 27 deutschen Diözesen bereiten die Träger die Aktion mit einem jährlich wechselnden inhaltlichen Schwerpunkt und einem Beispielland vor. Unterstützt durch verschiedene Bildungsmaterialien lernen die Sternsinger die Lebenssituation von Kindern in anderen Ländern kennen. 2020 war der Libanon das Beispielland, 2021 die Ukraine. 2022 wird anhand von Beispielprojekten in Ägypten, Ghana und dem Südsudan gezeigt, wo die Hilfe der Sternsinger ankommt und wie die Gesundheitssituation von Kindern verbessert wird.

Von Roland Weiterer