Start der Impfkampagne: Die Stadt Salzgitter wartet auf Nachschub

Salzgitter

Die Stadt hat die erste Phase der Impf-Kampagne gegen das Corona-Virus abgeschlossen. Insgesamt 1194 Angestellte und Bewohner in Pflegeheimen erhielten zum Start eine Dosis. Ihre Namen bleiben vorerst noch auf der Liste. Denn die Personen, die Silvester oder in der ersten Januarwoche geimpft wurden, erhalten ab der vierten Kalenderwoche ihre Zweitimpfung.

In der dritten Kalenderwoche sollen die mobilen Teams die Erstimpfung in den verbleibenden fünf Alten- und Pflegeheimen sowie in den beiden Krankenhäusern und beim Rettungsdienst-Personal fortsetzen, heißt es aus dem Rathaus. „Die ebenfalls prioritäre Gruppe der über 80-Jährigen wird nach heutigem Kenntnisstand ab dem 28. Januar direkt vom Land angeschrieben und über das weitere Verfahren informiert.“ Im Impfzentrum Salzgitter beginnt der Betrieb voraussichtlich in der ersten Februarwoche.

Mit dem Start sind die Beteiligten zufrieden. In mehreren Gruppen waren die Helfer unterwegs. „Die Stimmung ist gut, vielen Dank an die Einrichtungen, die uns immer herzlich aufgenommen haben“, sagt Olaf Kleint, DRK-Kreisbereitschaftsleiter. Er ist froh, möglichst viele Menschen in den Heimen impfen zu können. Das sei nicht nur für die Bewohner wichtig, sondern auch für das Personal, so der Organisationsleiter. „Wir hoffen, dass sich die Verbreitung des Virus damit etwas eindämmen lässt.“

Weiter geht es nur mit neuem Impfstoff. Genügend Spritzen, Tupfer und Leute sind da. Die haupt- und ehrenamtliche Einsatzkräfte seien vorbereitet, betont Olaf Kleint, aber der Nachschub fehlt. Nur die Mittel für die Zweitimpfung stehen beim Land bereit, sie erfolgt 21 Tage nach dem ersten Termin. „Wir wissen, dass heute noch nicht Schluss ist“, so Sebastian Steinweg, Leiter im Wohnheim Maria im Tann in Gebhardshagen. Er freut sich über den Einsatz und ist froh, dass fast alle Bewohner und viele Mitarbeiter sich impfen lassen. „Das bietet uns mehr Sicherheit. Wir kommen der Normalität ein kleines Stück näher.“

Von Roland Weiterer