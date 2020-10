Salzgitter

Der „Tag der Bibliotheken“ steht an, und auch die Stadt beteiligt sich an der bundesweiten Aktion. In den Zweigstellen in Lebenstedt und Salzgitter-Bad bereiten die Mitarbeiter des Fachdienstes kleine Präsente für die großen und kleinen Besucher vor.

Alle Interessierten sind speziell an diesem Tag eingeladen, die Zweigstellen in Lebenstedt und Salzgitter-Bad zu besuchen. Anlässlich dieses Datums gibt es als Geschenk für alle Kinder ein Bilderbuch oder ein Lesemaus-Heft. Alle Erwachsenen erhalten das farbenfrohe neue Lesezeichen der Stadtbibliothek.

Die Besucher dürfen aber nicht nur etwas mitnehmen, sondern auch mitbringen. Gefragt sind nämlich Anregungen, die die Stadtbibliothek noch attraktiver machen. Darum ist ab diesem Tag in der Bibliothek in Lebenstedt eine Mitmachwand mit der Überschrift „Bibliothek mit Zukunft“ aufgestellt. Dort kann jede und jeder eigene Ideen und Wünsche aufschreiben.

Den „Tag der Bibliotheken“ gibt es seit 1995. Er wurde vom damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker ins Leben gerufen. Der Tag lenkt alljährlich die Aufmerksamkeit auf die rund 9.000 Bibliotheken in Deutschland und macht auf ihr umfangreiches Angebot neugierig. In vielen Bibliotheken wird, auch unter den besonderen Bedingungen der Corona-Pandemie, mit verschiedenen Aktionen auf die mannigfaltigen Leistungen der Bibliotheken als unverzichtbare Kultur- und Bildungseinrichtungen hingewiesen.

Von Roland Weiterer