Stadtbibliothek Salzgitter lädt ein zu zwei Monaten Lesesommer

Salzgitter

Der Julius-Club feiert seinen 15. Geburtstag und startet ab dem 9. Juli in Salzgitter mit der Enthüllung und Ausleihe der Bücher. Alle Jugendlichen zwischen elf und 14 Jahren können sich ab sofort kostenlos dafür in den Stadtbibliotheken in Salzgitter-Bad und Lebenstedt anmelden.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind dann Mitglieder im Club und können sich auf aktuelle Kinder-und Jugendbücher und auf die kostenlosen, wöchentlich stattfindenden Aktionen freuen. Auf dem Programm stehen beispielsweise eine Autorenlesung, eine Weltreise oder Spannendes rund ums Thema Upcyling.

Wer in der Sommerzeit zwei Bücher gelesen und bewertet hat, erhält das „Julius-Diplom“. Am Ende des Lesesommers gibt es Preise zu gewinnen. Der Julius-Club vom 9. Juli bis 9. September 2021 steht für „Jugend liest und schreibt“ ist ein Projekt der VGH-Stiftung und der Büchereizentrale Niedersachsen, das in 50 öffentlichen Bibliotheken Niedersachsens stattfindet. Das Projekt soll außer Lesespaß auch Ausdrucksfähigkeit und Textverständnis stärken.

Weiterführende Informationen gibt es im Internet unter www.Julius-Club.de. Anmeldungen zum Club sind direkt in den Stadtbibliotheken in Lebenstedt und Salzgitter-Bad möglich, per E-Mail an lesefoerderung@stadt.salzgitter.de oder unter Tel. (05341) 839-3434.

Von Roland Weiterer