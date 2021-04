Stadt nutzt EU-Gutschein: Acht neue WiFi-Hotspots für Salzgitter

Salzgitter

Gute Nachricht aus dem Rathaus für alle Smartphone-Nutzer. Dank finanzieller Hilfe der Europäischen Union in Höhe von 15.000 Euro hat die Stadt frei zugängliche WiFi Hotspots an acht zentralen Orten eingerichtet, dort ist das Funknetz kostenlos zu erreichen. Der Gutschein wurde im Rahmen des Programms „Wifi4EU“ eingelöst.

Freies W-LAN ist laut Mitteilung der Stadtverwaltung an folgenden Orten im Stadtgebiet nutzbar: Kleines Rathaus in Salzgitter-Bad und auf dem Marktplatz, auf dem Klesmerplatz, in den Stadtbibliotheken Salzgitter-Bad, am Fredenberg und in Lebenstedt (jeweils im Gebäude), im Auto Service Park (Kfz-Zulassungsstelle), im Rathaus-Atrium in Lebenstedt und auf dem Vorplatz sowie auf dem Hof vor dem Museum Schloss Salder.

Nicht nur Salzgitter freut sich über einen Zuschuss. Die Initiative Wifi4EU unterstützt finanziell die Errichtung von tausenden Wi-Fi Hotspots in Europa. Im November 2018 hatte die Stadt bei der EU einen Antrag für Fördermittel für Öffentliches WLAN eingereicht. Schon im Dezember 2019 wurde bekannt, dass die Stadt Fördermittel in Höhe von 15.000 Euro erhalten wird. Das Geld wurde „für die Beschaffung von Hardware sowie für Installationskosten für den Aufbau von Hotspots“ ausgegeben.

Die laufenden Betriebskosten für die WLAN-Hotspots hingegen trägt die Stadt. Das sind Ausgaben für die Internetverbindung, den Strom und die Wartung der Geräte.“ Die Standorte wurden so gewählt, dass weder zusätzliche Internettarife gebucht werden mussten noch Tiefbauarbeiten für den Anschluss erforderlich waren“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Somit sind nun die Wartebereiche im Rathaus, im kleinen Rathaus in SZ-Bad und im Auto Service Park mit freien Wi-Fi Hotspots mit bis zu 250 Mbit pro Sekunde versorgt. In den Bibliotheken wird das bisherige Wi-Fi mit Zugangsbeschränkung durch das neue freie Netz ersetzt.

Die Wi-Fi Hotspots sind unter dem Namen „WIFI4EU“ zu erreichen. Nach der Verbindung mit dem Netzwerk müssen die allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptiert werden, damit eine Internetverbindung für die nächsten 24 Stunden hergestellt werden kann. Die Nutzung des Angebotes ist für alle kostenfrei. „Weitere Hotspots sind in den Innenbereichen des Museums Salder geplant“, teilt die Stadt mit. „Eine Erweiterung der Netzabdeckung an den genannten Außenbereichen wird ebenfalls angestrebt.“

