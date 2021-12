Stadt Salzgitter setzt einen Pendelbus für das Impfzentrum ein

Salzgitter

Die Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig (KVG) hat den kostenlosen Linienbetrieb mit Kleinbussen zum städtischen Impfzentrum in Hallendorf wieder aufgenommen. „Um Bürgerinnen und Bürgern möglichst einfach den Weg zum städtischen Impfzentrum in der Hans-Birnbaum-Straße zu ermöglich“, fährt täglich 18 Mal die Linie 641 im Pendelverkehr die sieben Minuten vom Bahnhof in Lebenstedt zum Impfzentrum und zurück.

Die Nutzung der Sonderlinie ist für die Passagiere kostenlos. Kein Fahrschein nötig. Es gilt die erweiterte Maskenpflicht im Bus sowie die 3G-Regel. Zustieg nur mit medizinischer Mund-Nasen-Bedeckung möglich. Eine FFP2-Maske wird empfohlen. Der Bus verkehrt nur während der regulären Öffnungszeiten des Impfzentrums, die erste Abfahrt erfolgt um 7.43 Uhr, die letzte um 16.13 Uhr.

„Gleichwohl wenn während des Betriebs des Impfzentrums im Frühjahr und Sommer die Nutzerzahl der damals betriebenen Buslinie begrenzt war, so habe ich nach Beratung in unserem Krisenstab und nach Rücksprache mit der KVG entschieden, diese Sonderlinie erneut anzubieten“, so Oberbürgermeister Frank Klingebiel. Um das Impfangebot möglichst unkompliziert für alle Bürgerinnen und Bürger anzubieten, hält er eine gute ÖPNV-Anbindung für notwendig. Die sei mit dem Pendelbus nun gewährleistet.

Frank Klingebiel dankt der KVG für die schnelle Unterstützung. „Nach einer Testphase bis zum 23. Dezember werden wir die Fahrgastzahlen auswerten und zusammen mit der KVG darüber entscheiden, ob wir diese auch im neuen Jahr weiterhin anbieten.“ Das Impfzentrum bietet montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr feste Termine an und ist täglich bis 16.30 Uhr geöffnet, mittwochs sogar bis 18 Uhr.

Von Roland Weiterer