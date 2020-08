Stadt Salzgitter schließt ihre „erfolgreiche“ Gutschein-Aktion ab

Salzgitter

Die Stadt hat ihre Aktion „Ihr Gutschein für Salzgitter“ abgeschlossen und wertet sie als Erfolg. Mehr als die Hälfte der über 100.000 ausgegebenen Gutscheinen kam wieder zurück und wird aus dem Haushalt erstattet.

„Mein Großer Dank geht an die teilnehmenden Unternehmen für ihre pragmatische Mitarbeit“, teilt Oberbürgermeister Frank Klingebiel in einer Presse-Erklärung mit. „Wir können mit Stolz auf die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger für die lokalen Unternehmen in der Corona-Krise blicken und zu Recht sagen, dass vielen kleinen Unternehmen eine Perspektive in der Krise aufgezeigt und mehr als ein Zeichen der Solidarität gesetzt wurde“, heißt es in dem Resümee.

In den 147 teilnehmenden Geschäften und Gastronomiebetrieben wurden insgesamt 56.957 Gutscheine eingelöst – daraus ergibt sich eine Gesamtumsatzsumme von 569.570 Euro, da der Einkaufswert stets mindestens das Doppelte des Gutscheinwertes betragen sollte. Laut Sachstandsbericht wurden im Einzelhandel 35.512 Gutscheine, in der Gastronomie 18.484 Gutscheine und im Dienstleistungsgewerbe 2.961 Gutscheine eingelöst, so dass eine Auszahlungssumme durch die Stadt Salzgitter von 284.785 Euro zustande kam.

„Mit dieser Summe und ihrer Verdopplung konnten wir auf jeden Fall den richtigen Impuls für die lokalen Unternehmen geben und daran wollen wir anknüpfen und gemeinsam weiterarbeiten“, ergänzt Jan Erik Bohling, Dezernent für Wirtschaft sowie Geschäftsführer der Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter GmbH. Auch von den teilnehmenden Unternehmen kamen „durchweg positive Stimmen“, heißt es aus dem Rathaus. Alle seien sich einig, dass die Aktion „Ihr Gutschein für Salzgitter“ Akzente in der Stadt, bei den Unternehmen und auch bei den Kunden setzen konnte.

