Stadt Salzgitter organisiert von Mai bis August einen Zensus

Sazgitter

Das Volk wird wieder gezählt. Ab Mai organisiert die Stadt Salzgitter gemäß einer Vorgabe der Europäischen Union einen registergestützten Zensus. Dafür sucht sie noch Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich als Erhebungsbeauftragte einbringen möchten.

Mit dem Zensus 2022 nimmt Deutschland an einer EU-weiten Runde teil, die seit 2011 alle zehn Jahre stattfinden soll. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der anstehende Zensus von 2021 in das Jahr 2022 verschoben. Geplant ist die Aktion vom 16. Mai bis etwa Mitte August. Bei einem Zensus handelt es sich um eine Erhebung, die ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Viele Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden beruhen auf Bevölkerungs- und Wohnungszahlen. Um verlässliche Basiszahlen für Planungen zu haben, ist eine regelmäßige Bestandsaufnahme der Bevölkerungszahl notwendig.

Für den Zensus arbeiten die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder zusammen. Die Statistischen Ämter der Länder übernehmen die Durchführung der Befragungen in ihrem jeweiligen Bundesland. Sie erheben eigenständig die Daten für die Gebäude- und Wohnungszählung und organisieren die Einrichtung von Erhebungsstellen in den Kommunen. Vor Ort wird der Zensus durch Mitarbeitende der Stadt Salzgitter in der örtlichen Erhebungsstelle durchgeführt, die dafür eigens eingerichtet wurde.

Auch wenn der Zensus 2022 im Wesentlichen registergestützt abläuft, müssen durch die Erhebungsstelle der Stadt auch Stichprobenbefragungen durchgeführt werden, die dazu dienen, Ungenauigkeiten des Melderegisters herauszurechnen und Daten zu ergänzen, die nicht Teil des Melderegisters sind (zum Beispiel Angaben zur Bildung, Ausbildung und zur Erwerbstätigkeit). Die dafür notwendige Stichprobe umfasst etwa 5,7 Prozent der Haushalte in Salzgitter, zusätzlich werden alle Bewohner und Bewohnerinnen von Wohnheimen befragt.

Ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte übernehmen persönlich die Interviews in der Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis. Dafür nehmen sie schriftlich Kontakt zu der auskunftspflichtigen Person auf. Das Interview erfolgt zu einem vereinbarten Termin. Der persönliche Kontakt ist auf die sogenannte Existenzfeststellung beschränkt – also die Ermittlung der Zahl der Personen in einem Haushalt. Der größere Teil der Fragen kann von den Befragten online beantwortet werden. Der Fragebogen wird in 15 Sprachen verfügbar sein. Für die Interviews werden Hygienekonzepte erstellt, um die Auskunftspflichtigen und die Erhebungsbeauftragten zu schützen. Wer für die Stichprobenbefragung ausgewählt wurde, kann die Teilnahme nicht verweigern. Die Teilnahme ist verpflichtend.

Von Roland Weiterer