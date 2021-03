Stadt Salzgitter lässt in den Ferien vier Straßen sanieren 

Salzgitter

Die Stadt lässt am Fredenberg in den Osterferien vier Straßen sanieren. Die Bauarbeiten erfolgen in zwei Abschnitten, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Während der Arbeiten können die Fahrzeuge nicht in den jeweiligen Straßen stehen. Die Vorbereitungen beginnen am Donnerstag, 25. März.

Es geht darum, in Lebenstedt die Fahrbahnen der Graf-Stauffenberg-Straße, Goerdeler Straße, Alfred-Delp-Straße und Wilhelm-Leuschner-Straße zu sanieren. Erneuert wird die oberste Asphaltschicht. Fußwege und Parkstreifen bleiben erhalten und sind davon nicht betroffen. Die Hauptarbeiten finden vorwiegend in den Osterferien statt, um den Schulbetrieb nicht zu stören.

Der erste Bauabschnitt vom 29. März bis 1. April umfasst die Goerdeler Straße, die Alfred-Delp-Straße und den oberen Teil der Graf-Stauffenberg-Straße bis Wilhelm-Leuschner-Straße. Teil zwei folgt vom 6. bis zum 9. April und erfolgt in der Wilhelm-Leuschner-Straße und der Graf-Stauffenberg-Straße bis zur Erich-Ollenhauer-Straße (einschließlich asphaltiertem Parkplatz). Im Einmündungsbereich der Graf-Stauffenberg-Straße wird eine Ampel installiert, damit das Wohngebiet trotz der Arbeiten immer erreichbar bleibt.

Aufgrund des Wetters kann es zu kurzfristigen Terminverschiebungen kommen, teilt die Stadtverwaltung mit. In den genannten Zeiträumen können die Fahrer ihre Autos nicht in den jeweiligen Abschnitten abstellten. Die Stadt bittet darum, die Fahrzeuge auch nicht auf den Parkstreifen abzustellen, um Verschmutzungen und Beschädigungen zu vermeiden.

Die Umleitungen erfolgen innerhalb des Quartiers. An den Wochenenden und Feiertagen können die Straßen und Parkflächen wieder benutzt werden. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. Die Verwaltung bittet um Verständnis.

Von Roland Weiterer