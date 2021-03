Stadt Salzgitter hilft Familien gegen den Corona-Stress

Corona und kein Ende. Durch die Folgen der Pandemie sind vor allem Familien sehr belastet, es trifft Eltern und Alleinerziehende genauso wie Kinder und Jugendliche. Die Psychologische Beratungsstelle der Stadt Salzgitter bietet ihre Hilfe an.

Stadt will helfen: Die Beratungsstelle ist in Lebenstedt in der Thiestraße 24 untergebracht. Quelle: rwe