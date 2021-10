Stadt Salzgitter bildet Jugendleiterinnen und Jugendleiter fort

Salzgitter

In diesem Herbst bietet die Stadt wieder verschiedene kostenlose Fortbildungen für Jugendleiterinnen und Jugendleiter an. Eine Teilnahme an einer solchen Fortbildung wird unter anderem für eine Verlängerung einer ablaufenden Jugendleiterkarte (Juleica) benötigt. Anmeldungen sind online möglich.

Im Workshop „Graffiti“ werden praktische Grundlagen dieser künstlerischen Ausdrucksform erprobt. Vor allem wird es darum gehen, wie sich künstlerische Aktionen in der Jugendarbeit praktisch umsetzen lassen. Was wird benötigt? Was muss ich beachten? Aber auch Hintergrundinfos über die Jugendkultur Graffiti als Teil des Hip-Hop werden beleuchtet. Der Kurs steht am Samstag, 6. November, von 9 bis 16 Uhr an, in und an der Jugendkulturwerkstatt Forellenhof statt. Es stehen zehn Plätze zur Verfügung. Wetterangepasste alte Kleidung ist mitzubringen, da diese eventuell stark verschmutzt werden kann.

„Kultursensibilität, interkulturelles Arbeiten und Mädchenarbeit“ ist das Thema einer weiteren Fortbildung. Neben Informationen zu unterschiedlichen kulturell geprägten Sichtweisen, Rollenbildern und Rollenerwartungen wird auch der Bereich der Mädchenarbeit vorgestellt. Es soll ein praktisches angelegtes Seminar werden, das sich an den Beiträgen und den Erfahrungen der Teilnehmenden orientiert. Der Kurs findet online am Samstag, 20. November, von 9 bis 16 Uhr statt.

Bei „Mädchen sind gerne Prinzessinnen, und alle Jungs lieben Autos“ geht es um Vorurteile und Zuschreibungen im Alltag der Jugendarbeit. Mithilfe von praktischen Übungen soll versucht werden, eigenes und gesellschaftliches Schubladendenken aufzudecken. Im gemeinsamen Austausch und Diskussionen sprechen die Teilnehmenden über Erfahrungen und mögliche Strategien, mit Vorurteilen umzugehen. Der Kurs läuft online am Samstag, 11. Dezember, von 9 bis 16 Uhr.

Anmeldungen zu den kostenlosen Fortbildungen sind über die Internetseite der Stadt Salzgitter möglich. Fragen beantworten Dieter Holters unter Tel. (05341) 902118 oder per Email an dieter.holters@stadt.salzgitter.de sowie André Blase unter Tel. (05341) 902118 oder per Email an , andre.blase@stadt.salzgitter.de.

Von Roland Weiterer