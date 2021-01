Stadt Salzgitter, Diakonie und TAG kooperieren im Quartier

Salzgitter

Mit den Chancen und Möglichkeiten im Quartier Obere Berliner Straße in Lebenstedt befassen sich jetzt drei wichtige Institutionen. Die Stadt Salzgitter, die Diakonie und die TAG Wohnen haben einen Kooperationsvertrag geschlossen und wollen gemeinsam überlegen, wie sich das Viertel aufwerten lässt.

Es ist nicht das ersten gemeinsame Projekt. Das Trio arbeitet bereits seit 2013 eng zusammen. Sowohl der Generationentreff im Martin-Luther-Viertel wie auch die Begegnungsstätte START.Punkt in der Berliner Straße 200/202 haben die drei Partner realisiert.

Der neue Kooperationsvertrag für die obere Berliner Straße wurde durch das Gremium „Runder Tisch Wohnungswirtschaft“ angeschoben. Finanziell beteiligt sich das Land Niedersachsen mit Mitteln aus dem Integrationsfonds. Ziel der Kooperation ist die Netzwerkarbeit zu vertiefen, Angebotslücken zu erkennen und Lösungen gemeinsam zu erarbeiten. Konkret stellt die TAG Wohnen eine in der Miete erheblich reduzierte Wohnung in der Berliner Straße 92 als Koordinationsstelle zur Verfügung, die Stadt bringt ihre Beratungsressourcen im Sozial- und Bildungsbereich ein, die Diakonie mit Markus Meyer die personelle Besetzung in der Sozialarbeit.

„Eine solche jetzt abgeschlossene Kooperation bringt für alle Seiten nur Vorteile und ist für die über 2.300 Bewohnerinnen und Bewohner im Viertel Gold wert“, betont Claudius Oleszak, Chef der TAG Wohnen in Salzgitter. Ähnlich sieht das Petra Behrens-Schröter, Leiterin der Diakonie-Kreisstelle: „Erfolgreiche Integrationsarbeit lebt von der Interaktion der beteiligten Akteure in einen Wohnquartier, ob Schule, Religionsgemeinschaften, soziale Vereine oder engagierte Bürgerinnen und Bürger.“ Zustimmung kommt auch von Stadtrat Dr. Dirk Härdrich. Er ist überzeugt: „Gemeinsam ist eine solche Aufgabenstellung durch die Fachlichkeit aller Beteiligten zu schaffen. Für die Förderung aus Mitteln des Integrationsfonds des Landes Niedersachsen sind wir daher sehr dankbar.“

Alle Kooperationspartner sehen ihre Zielsetzung vor einem einvernehmlich ausgemachten Hintergrund, der so auch im Text der Vereinbarung festgehalten wurde. Dort heißt es: „Bedingt durch den starken Zuzug von Geflüchteten nach Salzgitter in den letzten fünf Jahren besteht die Absicht, das Zusammenleben der Einheimischen und der neu zugezogenen Bürger und Bürgerinnen aktiv zu gestalten, um gesellschaftliche Konflikte zu reduzieren und den Zusammenhalt im Quartier zu fördern. Menschen aus unterschiedlichen Kulturen treffen hier aufeinander und müssen ihr Zusammenleben neu gestalten.“ Aufgrund der hohen Zahl von Flüchtlingen ist ein großer Arbeitsschwerpunkt weiterhin die Integration dieses Personenkreises in die Stadtgesellschaft, um Parallelstrukturen zu verhindern.

Die drei Kooperationspartner haben in ihrer Vereinbarung regelmäßig Abstimmungsgespräche festgehalten. Bei Bedarf können weitere Akteure hinzugezogen werden. Der Planung liegen die Daten der Integrierten Sozialplanung der Stadt zugrunde. „Ziel ist eine bedarfsorientierte Angebotsplanung“, heißt es. Allerdings endet die Vereinbarung am 31. Dezember 2021. Bei einer weiteren Finanzierung über diesen Zeitpunkt hinaus wollen die Kooperationspartner ihre Arbeit fortsetzen.

Von Roland Weiterer