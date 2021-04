Sportlich und kreativ: Schoko-Hasen für Schüler in Salzgitter

Salzgitter

Auch wenn das Osterfest schon ein paar Wochen her ist, wirkt es noch nach. Das Gymnasium am Fredenberg (GAF) hat jetzt die Sieger im Lauf um den goldenen Osterhasen gekürt. Austéja Baltrusaityé gewann den Hauptpreis mit einer sauber gezeichneten Gans.

Bewegung und Spaß wollten Sportobmann Thorsten Meuche und seine Kollegen mit dieser Aktion vereinen. Die Schüler und Schülerinnen hatten im März zwei Wochen Zeit, um einen mindestens fünf Kilometer langen Lauf zu entwerfen, der von oben betrachtet eine Figur darstellt. Sie mussten ihren Weg mit dem Handy aufnehmen, ein Programm machte aus der absolvierten Strecke dann ein Motiv.

„Figure Running“ nennt sich dieser weltweite Trend. Die Software auf dem Mobiltelefon zeichnet dabei die absolvierte Tour als Figur nach. Die Ergebnisse der Schüler können sich sehen lassen. Ursprünglich war eigentlich an einfache Formate wie Dreiecke oder Vierecke gedacht, erklärt Thorsten Meuche, doch die Jugendlichen erwiesen sich als weitaus kreativer, was auch an der Osterzeit gelegen haben könnte. Hasen, Küken, Gänse, Fische und sogar Schriftzüge gingen in der Schule ein.

Von oben betrachtet ergaben die Laufstrecken eine kleine Oster- und Frühlingsgalerie. 180 Bilder waren es am Ende, aus denen das GAF die zehn schönsten Beiträge auswählte und passend zur Jahreszeit nachträglich mit goldenen Schoko-Hasen prämierte.

Ihr Ziel hat die Schule jedenfalls erreicht. Mit Freude absolvierten die Mädchen und Jungen die gut fünf Kilometer. „Das war neu für mich, aber hat Spaß gemacht“, erzählt Zehntklässlerin Josephine Bertram. Sie ist einen Hasen gelaufen, musste aber dreimal anfangen, ehe sie das Programm richtig eingestellt hatte. Gut eine Stunde war sie unterwegs, aber die Mühe habe sich gelohnt.

Von Roland Weiterer