Sport und Spaß für die Schüler in Salzgitter

Salzgitter

Trotz aller Einschränkungen, die die Corona-Pandemie auch weiterhin für Veranstalter und Vereine mit sich bringt, ist es der Bäder, Sport und Freizeit GmbH (BSF) in enger Abstimmung mit der Stadt gelungen, ein Programm für die Sommerferien „mit vielen attraktiven Angeboten“ zusammenzustellen. Vom 22. Juli bis 1. September können Kinder und Jugendliche im Alter bis zu 18 Jahre aus Salzgitter und der näheren Umgebung die Angebote nutzen.

„Mit mehr als 170 Aktionen, Veranstaltungen und Sportkursen sollte dem Sommerferienspaß nichts im Wege stehen“, so Oberbürgermeister Frank Klingebiel. Das Neue diesmal: Das Programm ist auf einem Online-Portal abrufbar. Für die meisten Angebote müssen sich die Schüler und Schülerinnen im Netz anmelden. Und die Veranstalter bitten die Kinder nicht traurig zu sein, wenn ein Angebot aufgrund einer neuen Corona-Infektionslage ausfallen muss oder nur mit Einschränkungen stattfinden kann.

„Wir hoffen aber, dass die Kinder und Jugendlichen mit den Angeboten einen unbeschwerten Feriensommer erleben werden. Durch das Online-Portal können alle Veranstalter bei kurzfristigen Änderungen oder Absagen schnell reagieren oder auch während der Ferien neue Veranstaltungen einstellen. Daher empfiehlt es sich, regelmäßig auf der Homepage des Ferienprogramms nachzusehen“, erklärt BSF-Geschäftsführerin Annette Schudrowitz.

Wie jedes Jahr können die Kinder und Jugendlichen nicht nur viele spannende Angebote nutzen. Mit dem Ferienprogramm bekommen sie Ermäßigungen. Die KVG bietet zum Beispiel wieder das „SommerFerienTicket“ an. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren gibt es keine Bäder- und Sportmarken. Dafür kann nach Online-Anmeldung und durch Vorlage der persönlichen Visitenkarte, die den bewährten Ferienpass ablöst, kostenlos an allen Sportkursen im Ferienprogramm teilgenommen werden. „Mit mehr als 20 verschiedenen, über das Stadtgebiet verteilten Sportkursen gibt es eine große Auswahl, sich in verschiedenen Sportarten auszuprobieren“, so Annette Schudrowitz.

Wer einfach mal was Neues ausprobieren will, ist im städtischen Museum Schloss Salder richtig. Für Jugendliche von zwölf bis 16 Jahren wird zum Beispiel am Mittwoch, 4. August, ab 10 Uhr, das beliebte Bogenbauen angeboten. Wer schon immer einen Kräuterstrauß selber binden wollte, lernt dies am Dienstag, 17. August, oder Donnerstag, 19. August, im Museum.

Die Volkshochschule (VHS) ist ebenfalls an Bord, unter anderem mit einem Talentcampus in Salzgitter-Bad für Kinder und Jugendliche von neun bis 15 Jahren. Oberthema ist der Klimaschutz. In der Projektreihe „Erdfieber und Heilpflanzen“ geht es auf eine spannende Expedition in die Pflanzenwelt. Höhepunkt ist die Gestaltung eines eigenen Brettspiels.

Aber auch das Ablegen eines Internetführerscheins ist möglich. In einem dreitägigen Kurs lernen die Kinder von acht bis zwölf Jahren die Möglichkeiten, aber auch die Gefahren im weltweiten Netz spielerisch kennen. Recherchieren über Kindersuchmaschinen oder der Umgang mit persönlichen Daten sind nur einige der Themen. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche.

Die kostenlose Visitenkarte und der Flyer zum Ferienprogramm 2021 sind im Stadtbad in Lebenstedt, in der KVG-Mobilitätszentrale am Bahnhof, im Stadion am Salzgittersee, in der Stadtbibliothek, in der Geschäftsstelle des MTV Salzgitter, im Thermalsolbad-Salzgitter-Bad und bei den Anbietern von Sportkursen erhältlich. Mehr Informationen gibt es online unter www.salzgitter.de sowie unter Telefon (05341) 839-4422 oder per Email an martoccia@bsf-sz.de.

Von Roland Weiterer