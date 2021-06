Spielend rechnen und lesen lernen für die Kinder in Salzgitter

Salzgitter

Fröhliche Übergabe auf dem Platz vor der Stadtbücherei in Lebenstedt. Das Bündnis Leben mit Kindern in Salzgitter hat insgesamt 222 Lern- und Spielpakete für Vorschulkinder erhalten, die während des Lockdowns lange Zeit auf die Angebote der Vorschulförderung in ihren Kindergärten und Familienzentren verzichten mussten.

Die Anschaffung der sogenannten Lückkästen wurde gefördert durch den Corona-Soforthilfe-Fonds des Deutschen Kinderhilfswerkes in Höhe von 5.000 Euro. Stephanie Temborius aus der Katholischen Familienbildungsstätte und Daniel Ryll aus der Evangelischen Familienbildungsstätte nahmen die Pakete stellvertretend für 28 Einrichtungen in Salzgitter entgegen. „Das ist ein sehr schönes Projekt“, findet Bündnissprecherin Stephanie Temborius. „Rechnen und lesen lernen mit der Maus“ können nun die fünf- bis sechsjährigen Kinder, die besonders unter den Folgen der Corona-Pandemie zu leiden hatten.

Das Bündnis Leben mit Kindern in Salzgitter ist ein Zusammenschluss von Einrichtungen und Organisationen. Dazu gehören Beratungsstellen, Wohlfahrtsverbände, Hilfsorganisationen, Jobcenter, Fachdienste der Stadtverwaltung und Vertreter der Wohnungswirtschaft. Sie haben das Paket zusammen mit den Familienzentren und Kitas erstellt. „Die Familien mit kleinen Kindern waren schon sehr gebeutelt“, schildert Stephanie Temborius. „Diese Zielgruppe wollten wir unterstützen.“

Die Kindertagesstätten konnten ihre Pakete bereits abholen. „Wir wollten damit auch ein Zeichen setzen“, ergänzt Daniel Ryll, der den Antrag verfasst hatte. Das Bündnis konnte so den Kindern etwas mit auf den Weg geben, die durch die Corona-Pandemie „zuhause bleiben mussten und dadurch vielleicht etwas in Vergessenheit geraten sind“. Die Reaktionen geben ihnen Recht. Nicht nur die Kindertagesstätten, auch im Gesundheitsamt wurde die Idee begeistert aufgenommen, berichtet Stephanie Temborius. Dort sind ein paar Lückkästen gelandet für die Vorschul-Untersuchung. Lückkästen gibt es auch in der Stadtbücherei zum Ausleihen.

Damit die Eltern auch wissen, wie sie mit dem Material umgehen müssen, wurde ein Videofilm erstellt und in sieben Sprachen übersetzt. „Wir sind eine multikulturelle Gesellschaft“, sagt Kathrin Monyer-Rogner, die als Koordinatorin im Familienzentrum Martin Luther an dem Projekt beteiligt war. Die Filme lassen sich über die Internetplattform youtube aufrufen. Den Erfolg der Aktion führt Katja Kepp, städtische Fachkraft für die Familienzentren, auf das „stark ausgeprägte Netzwerk unter den Einrichtungen“ in Salzgitter zurück. In einer digitalen Videokonferenz sei gemeinsam die Idee gestrickt worden, die über die Kooperationen dann Früchte getragen habe.

Von Roland Weiterer