Spezieller Service für die Paketwagen in Salzgitter-Hallendorf

Salzgitter

Sie stellen Pakete zu und liefern zur Freude der Empfänger die Ware bis ins Haus: Paketzusteller sind mit ihren gelben und weißen Transportern mittlerweile ein gewohntes Bild im Alltag. Viele von ihnen sind selbständig, müssen die langen Fahrzeuge abends mit nach Hause nehmen. Und genau da beginnt mancherorts das Problem. Die Wagen nehmen oft zwei normale PKW-Parkplätze in Anspruch.

Immer dort, wo Fahrer selber einen Standort für ihr Auto suchen, droht Ärger. Dabei handelt es sich um Nachbarn aus der Siedlung. Wie in Hallendorf, wo 16 Paketzusteller daheim sind. Die TAG Wohnen hat jetzt gehandelt, um den Konflikt zu entschärfen. Für Claudius Oleszak, TAG-Chef in Salzgitter, führen „kleine Ursachen führen manchmal zu großen Problemen“. So sahen es auch Ortbürgermeister Marco Kreit und Ratsherr Torsten Stormowski, die auch beide im Hallendorfer Ortsrat sitzen.

Im Dialog mit der TAG, die 325 Wohnungen im Ortsteil vermietet, wurde schnell eine einvernehmliche Lösung gefunden. Insgesamt 13 Parkplätze für die Transporter wurden in der Straße Am Immenhof sowie der Ecke Finkenherd/Am Rodekamp eingerichtet. Zur Aufstellung des letzten Schildes in der Straße Am Rodekamp kamen Claudius Oleszak, Marco Kreit und Torsten Stormowski noch einmal zusammen und packten mit an. Für den Feinschliff sorgten die TAG-Hausmeister Michael Jung und Olaf Rangosch mit Wasserwaage und Hammer.

Die großen Paket-Wagen haben nun extra Parkplätze. Per Mitteilungskarte werden die Zusteller auf diesen Service hingewiesen, denn sie sind nicht verpflichtet, ihre Fahrzeuge dort abzustellen. „Wir setzen nach und nach auf deren Einsicht“, so Michael Jung. Er ist schon lange für die TAG in Hallendorf tätig und guter Hoffnung, dass sich die Besitzer der Transportwagen neu orientieren werden.

Von Roland Weiterer