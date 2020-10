Sparkasse HGP hilft 200 Vereinen in Salzgitter und vielen anderen Orten

Die Resonanz auf das Programm der Aktion „DigiFit“ der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine war überwältigend. Am Dienstag kündigte sie eine 500-Euro-Spende für 100 Vereine für digitale Projekte an, verdoppelte die Summe und die Empfängerzahl sogar, nach zwei Tagen war der Topf leer. Insgesamt 200 Vereine in der Region werden gefördert.