Sechs Trickfilm-Workshops für Schüler in Salzgitter

Salzgitter

Nachwuchsfilmerinnen und -filmer aufgepasst. Das Medienzentrum der Stadt bietet in den Sommerferien einen zweitägigen Trickfilmworkshop für Kinder zwischen neun und zwölf Jahren an. Mit einfachen Mitteln wie Playmobil-Figuren und Dioramen werden Geschichten rund um Salzgitter verfilmt. Dabei kann es von der Rentierjagd in der Eiszeit über das Leben im Mittelalter bis zur fernen Zukunftsvision der Stadt gehen.

Was müssen die Teilnehmenden mitbringen? Vor allem die Lust, kreativ zu sein, und eine Begeisterung für die Filmherstellung. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die gelernten Tipps und Tricks können zu Hause mit Spielzeug und Smartphone oder Tablet umgesetzt werden. Der Workshop ist kostenlos.

Die Teilnehmendenzahl ist auf fünf Kinder begrenzt. Die Anmeldung erfolgt über den Link www.medienzentrum-sz.de. Veranstaltungsort ist das Medienzentrum im Alten Dorf in Lebenstedt, im Seminarraum im Erdgeschoss an der Wehrstraße 29. Informationen unter Tel. (05341) 839-4152 sowie per Email an medienzentrum@stadt.salzgitter.de. Die Termine in den Sommerferien sind am 26. und 27. Juli, 2. und 3. August, 9. und 10. August, 16. und 17. August, 23. und 24. August sowie 30. und 31. August.

Von Roland Weiterer