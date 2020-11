Schwimmen lernen in Salzgitter – und die Volksbank BraWo hilft

Salzgitter

Anderen eine Freude zu bereiten hat bei der Volksbank BraWo einen hohen Stellenwert. „Und dank der neuen Kunstkarten, die in unseren Filialen verkauft werden, können wir gleich doppelt Freude machen“, erklärt Stefan Honrath, der kommissarisch die Direktion Salzgitter leitet. Der Erlös aus dem Verkauf kommt zu 100 Prozent den Schwimmvereinen der Stadt Salzgitter zugute.

Hans-Joachim Grove, Vorstand der Kunststiftung Grove-Moldovan Art Foundation in Braunschweig, war der Initiator der Aktion. Rollenmaler Peter Matzat gestaltete die Kunstkarten. Das farbenfrohe Werk zeigt markante Motive wie das Schloß Salder und andere Sehenswürdigkeiten aus der Region.

Mit Blick auf die Einsamkeit vieler Menschen in der Pandemie und dem nahenden Weihnachtsfest sind sich die Herren einig, dass ein schriftlicher Gruß eine schöne Idee ist. „Auch für Sammler ist die Kunstkarte etwas Besonderes“, merkt Hans-Joachim Grove an. Stefan Honrath freut sich darüber, dass mit dem Erlös eines seiner Herzensprojekte in Salzgitter unterstützt wird. „Es passieren immer noch viel zu viele tragische Badeunfälle, weil rund 33 Prozent aller Kinder über sechs Jahren nicht schwimmen können“, erklärt er.

Daher fließt der Erlös an den Kreisfachverband Schwimmen, der damit wiederum die Schwimmvereine in Salzgitter unterstützt. „So sollen Schwimmkurse für Kinder und Jugendliche über den Vereinssport in Salzgitter, vornehmlich Personen aus sozial benachteiligten Verhältnissen, die Möglichkeit bekommen, schwimmen zu lernen“, so Stefan Honrath.

Wer sich für eine Kunstkarte entscheidet, sollte sich beeilen. „Die Auflage der Klappkarten ist auf 2000 Stück limitiert“, gibt Hans-Joachim Grove zu bedenken. Erhältlich ist sie für drei Euro pro Stück in allen Filialen der Volksbank BraWo.

Von Roland Weiterer