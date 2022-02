Schwere Kost zum Neustart der Theatergruppe Salzgitter-Bad

Salzgitter

Noch beherrschen steigende Inzidenzzahlen und die Debatte um eine Corona-Impflicht das Geschehen, doch die Kultur wagt sich nach fast zwei Jahren Abstinenz wieder auf die Bühne. Auch bei der Theatergruppe Salzgitter-Bad wird seit einigen Wochen fleißig geprobt. Dort ist die Freude groß, endlich ein neues Stück präsentieren zu können. Anfang März ist „GIFT. Eine Ehegeschichte“ in der Kirche Heilige Dreifaltigkeit zu sehen.

Doch kein Schwank oder kein fröhliches Schauspiel begleitet die Rückkehr, sondern durchaus schwere Kost. Mit Gift ist bekanntlich nicht zu spaßen. Schon der Titel der Geschichte von Lot Vekemans soll die Theaterfreunde neugierig machen: Wer oder was ist eigentlich in diesem Stück vergiftet? Zehn Jahre nach ihrer Trennung treffen sich zwei Ehepartner in einer Friedhofskapelle bei einer Beerdigung? Was haben sie sich zu sagen nach den vielen Jahren? Gibt es alte Rechnungen, die zu begleichen sind, oder Vorwürfe, die immer noch zwischen ihnen stehen? Haben sie sich und ihr Leben in den Griff bekommen nach dem tödlichen Unfall ihres Sohnes?

Unter der Regie von Hans-Günter Gerhold verkörpern Joulia Meckoni und Bernward Ritter die namenlosen Protagonisten, die zutiefst emotional und mitfühlend auftreten. In einem spannungsvollen Gespräch enthüllt sich langsam die gesamte Tragik dieser Beziehung, in der beide Partner völlig unterschiedliche Wege gegangen sind, um mit dem schweren Schicksalsschlag fertigzuwerden. Joulia Meckoni und Bernward Ritter werden begleitet von der Souffleuse Anne Schimmeyer und dem Technik-Team der Theatergruppe.

Als „faszinierendes Stück“, das zum Nachdenken anregt über das, was Beziehungen vergiften kann, wirbt die Theatergruppe für den Besuch. Es gehe „um den Umgang mit dem Tod eines geliebten Menschen und um das, was vielleicht dabei helfen kann“. Die Aufführungen beginnen am Freitag, 4. März, und Samstag, 5. März, jeweils um 20 Uhr sowie am Sonntag, 6. März, um 17 Uhr in der Heiligen Dreifaltigkeit, Friedrich-Ebert-Straße in SZ-Bad.

Da es wegen der Corona-Pandemie zu Änderungen der Aufführungsbedingungen kommen kann, können die Eintrittskarten ausschließlich verbindlich reserviert werden bei der Buchhandlung Lesezeichen in SZ-Bad und dem Frisörsalon Fischer in Gebhardshagen. Außerdem ist die Reservierung über die Internet-Seite www.tgsz.de oder unter der Tel. (05341) 2429798 möglich. Der Eintritt kostet zehn Euro für reservierte Karten und zwölf an der Abendkasse – ermäßigt jeweils zwei Euro weniger.

Von Roland Weiterer