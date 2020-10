Schüler in Salzgitter schaffen ein sichtbares Zeichen des Erinnerns

Schüler des 12. Jahrgangs der IGS Salzgitter haben auf dem Alten Friedhof in Lebenstedt in Kooperation mit der Kriegsgräberfürsorge und Unterstützung der Stadt eine Geschichts- und Erinnerungstafel aufgestellt. Trotz des regenreichen Herbstwetters nahmen rund 50 Gäste an der offiziellen Übergabe teil.