Schüler aus Salzgitter gewinnen erste Bewegungs-Challenge

Salzgitter

Mehr Schritte in einer Woche zurücklegen als Fußballprofis im Training, das war das Ziel der ersten Bewegungs-Challenge beim Schritte-Wettbewerb step BraWo. Die Spieler des Zweitligisten Eintracht Braunschweig stellten über 1.600 Grundschulkindern der 32 teilnehmenden Grundschulen im Großraum Braunschweig-Wolfsburg eine herausfordernde Aufgabe für die erste Schulwoche nach den Weihnachtsferien (11. bis 18. Januar). Mit 894 zurückgelegten Kilometern ( setzte sich die Klasse 4b der Grundschule Am Ziesberg gegen 85 Klassen durch und gewann die erste step BaWo-Bewegungs-Challenge. Die Auswertung erfolgte an Hand der gesammelten Schritte, umgerechnet in Scoring-Punkte.

„Wir als Mannschaft laufen in allen Trainingseinheiten in einer Woche 600 Kilometer. Wie viel Kilometer schafft ihr in einer Woche im Klassenverbund? Jetzt seid ihr dran. Legt los und zeigt es uns“, sprach der Mittelfeldspieler Fabio Kaufmann per Video-Botschaft an die Grundschulkinder. Diese zeigten, obwohl die Schulen in der vergangenen Woche corona-bedingt geschlossen waren, eine beeindruckende Leistung. Nicole Mölling, Botschafterin des Kindernetzwerks United Kids Foundations und Leiterin der Direktion Salzgitter bei der Volksbank BraWo, überreichte das Preisgeld in Höhe von 150 Euro und eine Siegerurkunde.

„Das Engagement und die Motivation der Kinder ist unglaublich, und das, obwohl die Kinder im Homeschooling waren. Toll, wie jeder einzelne Schüler mit Eifer dabei ist. Die Ergebnisse bezeugen, dass Bewegung Spaß macht, dass step BraWo zu sportlichen Aktivitäten animiert und in der aktuellen Zeit wichtiger denn je ist. Ich freue mich besonders, dass eine Grundschule aus Salzgitter die erste Bewegungs-Challenge gewonnen hat. Auf die weiteren Ergebnisse im Laufe des Wettbewerbs bin ich nun noch mehr gespannt”, sagte Nicole Mölling bei der Übergabe des Preisgeldes, das für die Klassenkasse bestimmt ist.

Schulleiter Markus Mertens nahm die Urkunde und das Preisgeld stellvertretend für die Klasse 4b in Empfang und zeigt sich begeistert von dem Einsatz seiner Schüler: „Sie haben sich zuhause richtig reingehängt und wirklich alles gegeben. Ich freue mich riesig, dass sie die erste Bewegungs-Challenge für sich entscheiden konnten.” Er betonte, worauf es bei step BraWo ankommt: „Corona-bedingt können wir in der Schule leider keinen Sportunterricht anbieten und zugleich schreitet die Digitalisierung schnell voran, auch bei den Grundschülern. Bewegung ist für ihre Entwicklung so wichtig, kommt aber bei vielen mittlerweile viel zu kurz. Mit step BraWo werden die Kinder mit den hellgrünen Fitnessarmbändern und den unterschiedlichen Bewegungs-Challenges angespornt, sich zu bewegen, in der Schule und auch in der Freizeit. Es ist für uns eine hervorragende Möglichkeit, das Thema Bewegung und deren Wichtigkeit in den Unterricht einzubauen. Die Schüler sollen ein Bewusstsein dafür bekommen, wie wichtig regelmäßige Bewegung im Alltag ist.“

Außer der Ziesbergschule sind folgende Schulen aus Salzgitter sind beim Wettbewerb dabei: Altstadtschule, Grundschule Am See, Grundschule Wiesenstraße, Grundschule Dürerring, Grundschule Lichtenberg und die Außenstelle GS Lesse, Grundschule Ringelheim, Grundschule Thiede und die Waldschule.

Von Roland Weiterer