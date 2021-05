Eine gute Nachricht für alle Schulen in Salzgitter und für die Erlengrund-Klinik. Das schnelle Internet ist nah. Jedenfalls beginnt die Avacon Connect GmbH mit dem Ausbau. Bis Ende 2021 will sie die 45 Standorte an das Glasfasernetz angeschlossen haben, dann liegen 1-Gigabot-Leitungen an den Häusern.