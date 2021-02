Schneefälle in Salzgitter legen Müllabfuhr und Busverkehr lahm

Salzgitter

Der Städtische Regiebetrieb (SRB) ist im Moment mit seinen Mitarbeitern und seinen Räumfahrzeugen rund um die Uhr im Einsatz, um den Schneemassen Herr zu werden. „Die Haupt- und großen Nebenstraßen sind bereits gut geräumt“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die SRB-Mitarbeiter sind demnach nun dabei, die kleineren Nebenstraßen ebenfalls frei zu räumen.

Da die kleinen Multicars die Schneemengen nicht schaffen, hat der SRB inzwischen große Radlader im Einsatz, insgesamt sind es 15 Räumfahrzeuge. Einige Privatfirmen unterstützten den Betrieb mit ihren Radladern. Die Mitarbeiter, so Betriebsleiter Dietrich Leptien, zeigten großen körperlichen Einsatz bei den Räumaktionen im Stadtgebiet. Allein in den Kolonnen, die zu Fuß unterwegs sind und mit reiner Muskelkraft den Schnee beseitigen, seien 70 bis 80 Mann im Einsatz. Um die Räumaktion zu managen, arbeiteten die Kollegen im Dreischichtmodus.

Die Schneemassen sind so groß, das der Schnee teilweise in Container verladen und abgefahren werden muss. Der Betriebsleiter bittet die Bevölkerung um Geduld: „Der Abtransport der Schneemassen wird nicht an einem Tag zu schaffen sein. Die Mitarbeiter geben derzeit rund um die Uhr alles, um Salzgitters Straßen frei zu bekommen.“ Er weist außerdem ausdrücklich darauf hin, dass der SRB Hinweisen auf medizinische Notfälle mit Priorität bearbeitet.

Auch in den nächsten Tagen, so Dietrich Leptien, gebe es kaum Hoffnung, das sich die Straßenverhältnisse ändern könnten. „Aufgrund der tiefen Temperaturen ist in den nächsten Tagen nicht damit zu rechnen.“ Autofahrer und Fußgänger müssten auf Glatteis gefasst und vorsichtig unterwegs sein. Wem es möglich sei zu Hause zu bleiben, sollte das mit Blick auf seine eigene Sicherheit auch tun.

Auch die Müllabfuhr ist von der Extremwetterlage betroffen. Sie fällt in dieser Woche ebenso wie in den Nachbarstädten komplett aus, weil alle Fahrer im Winterdienst gebraucht werden. Seinen Müll zu den Wertstoffinseln zu bringen, macht derzeit keinen Sinn, weil die Mitarbeiter aufgrund der Schneemenge an sie nicht herankommen können. Auch die Bushaltestellen sind noch nicht freigeräumt. Auch hier bittet Dietrich Leptien die Bevölkerung um Geduld, denn das gehe nur mit großen Radladern. In Absprache mit der Kraftverkehrsgesellschaft werden die Haltestellen nach Wichtigkeit geräumt, heißt es aus dem Rathaus.

Von Roland Weiterer