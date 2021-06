Schluss mit der erweiterten Maskenpflicht in Salzgitter

Salzgitter

Die Menschen in Salzgitter dürfen sich darauf freuen, dass sich die Corona-Lage i der Stadt weiter entspannt und ab morgen weitere Auflagen fallen. Der Grund: Die 7-Tages-Inzidenz lag fünf Werktage am Stück unter 35 , damit tritt nun die erste Stufe des Stufenplans 2.0 des Landes Niedersachsen in Kraft. Für Oberbürgermeister Frank Klingebiel sind damit „wesentliche, lang herbeigesehnte Lockerungen in vielen Alltagsbereichen“ verbunden.

Laut Robert-Koch-Institut rutschte der Inzidenz-Wert für Salzgitter von 29,72 am vergangenen Freitag auch an den folgenden Tagen weiter ab bis auf 21,09 am Mittwoch. Das mache „weitere deutliche Schritte zur Normalität“ möglich, so Frank Klingebiel. Keine Kundenbegrenzung im Einzelhandel, keine Testpflicht in Innenbereichen der Gastronomie und beim Freizeit- und Mannschaftssport, und auch das Benutzen von Duschen und Umkleiden auf Sportanlagen ist unter Beachtung von Hygiene- und Abstandsregelungen wieder zulässig.

„Alles schon fast wieder“ wie in Zeiten vor der Corona-Pandemie, freut sich der Oberbürgermeister, der mit seinem Krisenstab „aufgrund der erfreulichen Entwicklung“ noch eine weitere einschneidende Infektionsschutzmaßnahmen aufhebt. Die erweiterte städtische Maskenpflicht in den Innenstädten in Lebenstedt und Salzgitter-Bad wird aufgehoben. Allerdings muss an Bushaltestellen, in allen Einrichtungen mit Besuchs- und Kundenverkehr (inklusive der Eingangsbereiche und Parkplätze) und auf Wochenmärkten ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Der OB appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, „nicht leichtfertig zu werden und sich und andere weiter zu schützen“. Wer über die rechtlich vorgeschriebenen Plätze hinaus freiwillig eine Maske tragen will, entscheide das ganz alleine für sich. Die Pandemie ließe sich erst mit dem Erreichen der Herdenimmunität durch das fortschreitende Impfen besiegen, so Frank Klingebiel.

Folgende Änderungen treten unter anderem in Kraft

In den Gaststätten entfällt die Testpflicht für Gäste in den Innenräumen. Masken sind allerdings überall, außer am Sitzplatz, zu tragen. Für private geschlossene Feiern in Kneipen gilt eine Höchstzahl von 100 Gästen. Alle Teilnehmenden benötigen einen aktuellen, negativen Test. Masken sind weiterhin überall, außer am Sitzplatz, zu tragen. Für private Feiern zu Hause oder an anderen Orten gelten die Kontaktbeschränkungen, die unverändert bleiben. Maximal zehn Personen aus drei Haushalten dürfen sich treffen. Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt. Wer eine vollständige Impfung erhalten hat, die mindestens 14 Tage zurückliegt oder bereits genesen ist, wird bei Zusammenkünften ebenfalls nicht mitgezählt.

Für Veranstaltungen im Freien, die auch zeitweise stehend stattfinden können, eine Höchstzahl von 500 Teilnehmenden. In geschlossenen Räumen gilt bei ausschließlich sitzenden Gäste die gleiche Menge. Bei teilweise stehenden und sitzenden Gästen dürfen es in geschlossenen Räumen nicht mehr als 100 Leute sein.

Auch Hallen- und Spaßbäder dürfen öffnen. Sportanlagen sind im Freien und auch in geschlossenen Räumen geöffnet. Ein Hygienekonzept muss dabei beachtet werden. Die Testpflicht für Betreuungs- und Trainingspersonal sowie erwachsene Trainingsteilnehmende entfällt. Die Zahl von Zuschauenden bleibt begrenzt.

Für Hochzeiten, Konfirmationen, Kommunionen, Taufen oder Beerdigungen gibt es – vorausgesetzt der Abstand ist gewahrt – keine rechtliche Beschränkung der Personenzahl bei der Zeremonie. Im Innenräumen ist, solange der Sitzplatz nicht eingenommen wird, eine medizinische Maske zu tragen. Für den Besuch in Alten- und Pflegeheimen entfällt die Testpflicht. Auch Discotheken und Clubs dürfen in der Stufe 1 mit verringerter Kapazität öffnen. Für Gäste gilt jedoch eine Testpflicht.

Von Roland Weiterer