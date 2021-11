Schlange stehen vor dem Impfzentrum in Salzgitter

Salzgitter

Das Impfzentrum in Hallendorf ist wieder geöffnet. Gleich zum Neustart bildete sich eine Warteschlange, in den ersten zwei Stunden ließen sich 123 Bürgerinnen und Bürger eine Spritze geben. Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel bezeichnet die „blitzschnelle Reaktivierung“ durch die Berufsfeuerwehr und Hilfsorganisationen als „wahre Meisterleistung“.

Der große Andrang zum Neustart an der Hans-Birnbaum-Straße zeige, wie hoch die Nachfrage nach Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen ist, und dass die Stadt mit der Wiedereröffnung den richtigen Weg eingeschlagen habe, fügt der OB hinzu. Das Regelsystem schaffe es nicht, den Bedarf zu decken. Um möglichst viele Leute zu impfen, schloss die Stadt das Ende September geschlossene Zentrum wieder auf. „Wir haben das Glück, das wir hier ein leeres Gebäude stehen haben“, ergänzt Frank Klingebiel.

Auch beim Personal hatte die Stadt den richtigen Riecher. Frank Klingebiel nennt es eine „weise Entscheidung“, dass einige Mitarbeiter bis Ende des Jahres eingestellt waren und deshalb sofort in dem Team anfangen konnten. Um die Kapazitäten aufzustocken, sucht die Stadt aber noch geschulte Leute, die „intramuskuläre Injektionen“ vornehmen dürfen, also medizinische Fachangestellte, Krankenpfleger und Krankenschwestern oder Rettungssanitäter beziehungsweise -sanitäterinnen. Laut OB soll das Impfzentrum so lange geöffnet bleiben, „wie wir es brauchen“.

Aktuell sind dort 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie zwei Ärzte tätig, die täglich in vier Impfzimmern rund 500 Impfungen anbieten können. Die Einwohner und Einwohnerinnen können das Impfzentrum montags bis freitags von 8. bis 16.30 Uhr ohne Anmeldung aufsuchen. Geplant ist allerdings, dass sich online Termine in den kommenden Wochen zu festen Zeiten reservieren lassen. Wer allerdings eine Impfung haben möchte, muss bis 16.30 Uhr vor Ort sein. „Wir sind bestrebt, unser Impfangebot noch zu erweitern“, sagt Leiter Martin Kröhl, aber dazu fehlt nach seinen Worten das Personal. „Wir tun schon unser Möglichstes.“ “

Ergänzend zum Impfzentrum schickt die Stadt in dieser Woche noch einen Impfbus los, der für Menschen in den kleineren Stadtteilen gedacht ist. „Mit diesen niedrigschwelligen Impfangeboten haben wir schon in der Arbeit der mobilen Impfteams gute Erfahrungen gemacht. Dabei haben uns die Stadtteil-Treffs und Organisationen, bei denen wir zu Gast waren, sehr geholfen“, so Martin Kröhl.

Gute Erfahrungen mit mobilen Impfeinsätzen gibt es auch, in knapp sechs Wochen wurden 9.000 Impfungen vollzogen, davon waren 1.800 Erstimpfungen. Die Nachfrage in dem Bereich nimmt zu. Martin Kröhl geht davon aus, dass unter anderem die 3G-Regel am Arbeitsplatz und die 2G-Regel im öffentlichen Raum dazu geführt haben, dass sich mehr Menschen impfen lassen.

Für die Behandlungen stehen nach Verfügbarkeit die Impfstoffe der Firmen Biontech und Moderna bereit, es besteht ausdrücklich keine Wahlmöglichkeit. Mitzubringen sind ein personenbezogenes Ausweisdokument und wenn vorhanden der Impfausweis. Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren (in Begleitung eines Erziehungsberechtigten) sind ebenso eingeladen wie Erwachsene. Eine Auffrischungsimpfung ist aufgrund der begrenzten Kapazitäten erst sechs Monate nach der Zweitimpfung möglich. Wer den Impfstoff Johnson & Johnson erhalten hat, kann bereits vier Wochen nach der Impfung eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Von Roland Weiterer